false false

Le profezie cinematografiche sono i miracoli del postmoderno. Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente americano ha detto che «il cambiamento climatico è una truffa perpetrata ai danni del mondo»: sembra proprio una citazione del film di Adam McKay. Che vuoi che sarà mai qualche grado in più sulla terra? Se non si potrà più sciare, andremo tutti a fare un tuffo al Gaza Riviera

Quando su Netflix uscì Don’t Look Up, il film di Adam McKay, eravamo nel pieno della pandemia a litigare su Green Pass e zone rosse: sembra un altro secolo, considerato come si sono evolute le nostre priorità nella gerarchia della baruffe virtuali, e invece sono solo quattro anni fa. Più che un lungometraggio, quello di McKay sembrava un meme-metraggio, una raccolta di scene grottesche, personaggi parodia e sfondi apocalittici, giusto per rendere un po’ più didascalico il messaggio di fondo. «Don’t look up», non guardiamo su, non alziamo la testa al cielo verso l’asteroide che ci sta per distruggere, piuttosto fingiamo che non esista.

Le profezie cinematografiche sono i miracoli del postmoderno. Quando Donald Trump, nel suo discorso all’Onu costellato da intoppi tecnici - ve lo ricordate Steve Carell e il gobbo che non funziona di Una settimana da Dio? Bei tempi quando la comicità americana superava la realtà e non il contrario -, tra le varie dichiarazioni inquietanti ci mette dentro che «il cambiamento climatico è una truffa perpetrata ai danni del mondo», è chiaro che sta citando Don’t Look Up!.

Non può essere vero, non può davvero succedere che il presidente degli Stati Uniti usi l’espressione «con job» con riferimento perculatorio agli esperti che si occupano di climate change, esattamente come succede nel film di McKay, quando i poveri Di Caprio e Lawrence, scienziati trattati da Cassandre del discount, iettatori senza un briciolo di ottimismo, vengono bollati come «truffa», appunto.

Che vuoi che sarà mai un asteroide che colpisce la terra? Niente, proprio come qualche grado in più. E se non si potrà sciare andremo tutti a fare un tuffo al Gaza Riviera.

© Riproduzione riservata