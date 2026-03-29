Adolescenti e salute mentale: la violenza non nasce da sé

Di fronte al caso del tredicenne che ha accoltellato un’insegnante in provincia di Bergamo, se vogliamo davvero occuparci della criminalità in adolescenza, e fare un ragionamento di prevenzione sul territorio, per evitare che accadano altri fatti di questa gravità, bisogna pensare seriamente a dei presìdi territoriali sulla salute mentale dei giovani

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La reazione collettiva di questi giorni alla notizia del tredicenne di Trescore Balneario, che ha accoltellato la sua professoressa di Francese, lasciando un messaggio in cui descriveva il suo proposito, e filmandosi nell’atto di compiere l’aggressione, ha ricordato la reazione collettiva ad Adolescence, la miniserie Netflix che raccontava la storia di un altro tredicenne che uccide una coetanea. L’idea di un giovane dall’apparenza tranquilla, che coltiva dentro di sé un violento rancore, in vir