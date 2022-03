Un lettore pensa di essere solo la tappa di passaggio fra le storie occasionali e quelle durature: «Dopo una relazione di alcuni anni con una ragazza, lei mi lascia perché la nostra relazione è ferma (non per mia volontà), poi si mette quasi subito con un altro e ora, dopo appena più di un anno, aspetta un bambino da lui. Con la mia fidanzata precedente idem».

Cara Giulia,

alle mie amiche non piace il mio ragazzo. Non me lo dicono apertamente, ma si capisce dai loro atteggiamenti e da alcune cose che dicono a me dopo che magari siamo usciti tutti insieme. Mi fanno notare che lui tende a stare al centro dell’attenzione e una di loro, un po’ scherzando ma si capiva che diceva sul serio, l’ha definito un narcisista.

È vero, lui è un tipo esuberante ed estroverso, ma per me è il suo bello, mentre si vede benissimo che alle mie amiche questa cosa dà fastidio. Mi dispiace perché con loro sono amica da una vita e siamo legatissime, ma anche di questo ragazzo ormai penso che potrei innamorarmi, o forse sono già innamorata. È la prima volta che mi sento in questo modo per qualcuno e mi ferisce non avere il sostegno delle persone che mi conoscono meglio al mondo. Dovrei affrontare l’argomento con loro? Possiamo uscirne senza rovinare il rapporto? Come faccio a spiegare che per me è importante che facciano uno sforzo per conoscerlo meglio?

Grazie,

B.

Cara B.,

“narcisista” è una delle parole usate più a sproposito dei nostri tempi. Quello che le tue amiche vogliono dire – quello che tutti vogliono dire quando usano “narcisista” senza sapere cosa significa – è che il tuo fidanzato è un po’ stronzo.

La buona notizia è che il fidanzato è il tuo, e non delle tue amiche, quindi l’unica a cui deve importare della sua cartella clinica sei tu. Loro, d’altro canto, non sono tenute ad apprezzarlo a tutti i costi. È come in quella battuta di Turné, quando Abatantuono elenca le qualità di Bentivoglio – «è introverso, una persona tormentata, ma è il suo bello»– e quell’altro gli risponde «sarà il suo bello, ma a me mi fa cagare». Ecco, il fatto che piaccia a te non significa che debba andare a genio a tutte.

Porta pazienza e riduci le uscite di gruppo al minimo, che mi sembra di capire non facciano bene all’umore di nessuno. In quanto a come affrontare l’argomento con loro direi di provare come hai fatto con me: spiegherai che per te è importante, loro ti diranno cosa non gli torna e cercherete, senza prendervi a testate, di trovare un compromesso, che è il modo per dire che sarete tutte scontente della soluzione. L’alternativa, d’altronde, è perdere l’amicizia di persone a cui vuoi bene, quindi vale la pena tentare almeno di confrontarsi e di non lasciare che il problema si gonfi a dismisura. Finora è un bubboncino ancora gestibile.

Cara Giulia,

è già la seconda volta che mi succede un fatto sgradevole. Dopo una relazione di alcuni anni con una ragazza, lei mi lascia perché la nostra relazione è ferma (non per mia volontà), poi si mette quasi subito con un altro e ora, dopo appena più di un anno, aspetta un bambino da lui. Con la mia fidanzata precedente idem: ci lasciamo dopo due anni per mancanza di prospettive e poi volto l’angolo e si sposa con uno che conosce da pochi mesi.

A me sembra di dare tutto in ogni relazione e non nascondo mai che mi piacerebbe trovare una persona con cui fare una famiglia e passare tutti i miei anni. Quindi non capisco perché continuo ad essere quello di passaggio, una tappa intermedia tra il divertimento di una storia occasionale e l’amore di una vita. Mi sto stufando e non capisco dove sbaglio. Ricominciare da capo è una fatica e più passa il tempo meno ne ho voglia, anche perché comincio ad avere una certa età e le persone che mi circondano si stanno tutte sistemando.

L.

Caro L.,

come diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi sono una prova. Tu, per quanto giustamente affranto, sei ancora nella fase della coincidenza. Ti è andata male, due volte. Questo non significa per forza che stai sbagliando qualcosa o che la terza non possa essere quella buona.

Non scoraggiarti e cerca di lasciar correre. Le scelte altrui non hanno necessariamente a che fare con te, le vite successive delle tue ex fidanzate non sono una recensione alle tue prestazioni da partner. Fra te e loro qualcosa non è andato, indipendentemente da dove sono adesso, chi sposano e quanti figli fanno. Mi rendo conto che questa è una magra consolazione, che ti costringe a fare i conti comunque con cosa è andato storto. Ma questo deve permetterti di pensare alle infelicità che ti sei risparmiato e alle cose belle che ancora senz’altro ti aspettano. L’amore non è una gara di velocità, non vince chi arriva primo.

Non so quanti anni hai, ma sono certa che per te non sia troppo tardi per niente, a parte forse per metterti a ballare su TikTok. L’orologio biologico comunque non ce l’hai e dopo due relazioni dall’esito deludente hai ormai abbastanza esperienza per sapere di cosa hai davvero bisogno e per subodorare le perdite di tempo. Scrollati di dosso la disperazione, che è un accessorio poco attraente, e non affannarti troppo. Quando incontrerai la persona giusta, sarà meglio non arrivarci col fiatone.

Giulia

