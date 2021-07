È morto all’età di 80 anni Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi, dopo una lunga malattia. Proprio oggi usciranno nelle librerie le sue ultime opere pubblicate dalla sua casa editrice: Memè Scianca, sulla sua infanzia a Firenze, e Bobi, in cui racconta i rapporti con Roberto Bazlen.

È nato a Firenze il 30 maggio del 1941. Il padre, Francesco Calasso, era un giurista antifascista. Dopo il liceo classico a Roma, si laurea in letteratura inglese con Mario Praz, con una tesi sulla teoria ermetica del geroglifico in Sir Thomas Browne, erudito e occultista secentesco.

Nel 1963, all’età di 22 anni entra a far parte di Adelphi, con Roberto Balzan e Luciano Foà. Nel 1971 diventa direttore editoriale e nel 1990 consigliere delegato. Dal 1999 ne è diventato anche presidente. Calasso ha poi comprato il 58 per cento delle quote di Adelphi, quando Mondadori, nel 2015, ha acquistato Rcs Libri, diventando così il principale proprietario.

Tra i suoi titoli, tradotti in 25 lingue, Le nozze di Cadmo e Armonia del 1988, il libro sull’opera di Franz Kafka K., pubblicato nel 2002, La Folie Baudelaire del 2008 e molti altri.

© Riproduzione riservata