Amadeus lo aveva promesso: il festival quest’anno non finirà mai prima delle due. E guardando la scaletta della prima serata la tendenza sembra già confermata. Salvo ritardi, si arriverà alle 2 e 18. Come sempre nella storia del festival, è solo una previsione dei tempi, bisognerà capire quanto sforeranno (o se Amadeus riuscirà ad essere addirittura in anticipo).

Durante la prima serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti. Il co-conduttore è Marco Mengoni, vincitore del festival un anno fa.

20.44 – inizia il festival con la fanfara dei Carabinieri. Saranno all’esterno del teatro Ariston.

20.47 – Marco Mengoni annuncia l’inizio del festival.

20.48 – Sigla e ingresso di Amadeus. Vengono spiegate le regole per le votazioni della prima serata.

20.52 – Clara, Diamanti grezzi

20.58 – stacco dell’orchestra

20.59 – Sangiovanni, Finiscimi

21.05 – stacco dell’orchestra

21.06 – Fiorella Mannoia, Mariposa

21.12 – siparietto fra Amadeus, l’orchestra e un ospite misterioso

21.17 – La Sad, Autodistruttivo

21.23 – pubblicità

21.29 – Marco Mengoni, Due vite

21.37 – gag con lo sponsor (ci sono i maestri del divano)

21.39 – Irama, Tu no

21.45 – Ghali, Casa mia

21.51 – Pubblicità

21.57 – Negramaro, Ricominciamo tutto

22.03 – Collegamento con Fiorello

22.10 – Annalisa, Sinceramente

22.16 – ricordo di Giovanbattista Cutolo

22.22 – pubblicità

22.28 – gag fra Amadeus e Marco Mengoni

22.35 – Mahmood, Tuta gold

22.41 – ingresso di Lazza

22.43 – Diodato, Ti muovi

22.49 – Lazza, Cenere (dal palco di piazza Colombo)

22.54 – pubblicità

23.00 – omaggio a Toto Cutugno

23.04 – ospite Federica Brignone

23.08 – Loredana Bertè, Pazza

23.14 – Geolier, I p’ me, tu p’ te

23.20 – gag fra Amadeus e Fiorello

23.25 – Alessandra Amoroso, Fino a qui

23.31 – sponsor

23.34 – collegamento con Tedua sulla Costa Smeralda

23.36 – pubblicità

23.39 – Tedua, Redlight

23.43 – The Kolors, Un ragazzo una ragazza

23.49 – Angelina Mango, La noia

23.55 – pubblicità

23.59 – medley di Marco Mengoni

00.15 – spot Liguria

00.16 – Il Volo, Capolavoro

00.22 – Big Mama, La rabbia non ti basta

00.28 – Pubblicità

00.34 – Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

00.40 – Emma, Apnea

00.46 – Renga Nek, Pazzo di te

00.50 – pubblicità

00.56 – Mr.Rai, Due altalene

01.02 – collegamento con RadioDue (Ema Stokholma e Gino Castaldo)

01.04 – Bnkr44, Governo punk

01.10 – Gazzelle, Tutto qui

01.16 – Dargen D’Amico, Onda alta

01.22 – Collegamento con l’Aristonello

01.27 – Rose Villain, Click boom!

01.33 – finto monologo di Marco Mengoni

01.36 – pubblicità

01.42 – Santi Francesi, L’amore in bocca

01.48 – Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

01.54 – Maninni, Spettacolare

02.00 – Alfa, Vai!

02.06 – Il Tre, Fragili

02.12 – Lettura della top five della serata

02.15 – Amadeus e Mengoni vanno da Fiorello

02.18 – fine della puntata

