Sono passati vent’anni dal debutto dei Modà a Sanremo, allora fra i giovani. Un anno fa, nel 2024, avevano portato una canzone sulla depressione, tema che ora torna all’Ariston con la firma più ingombrante di Fedez.

I Modà quest’anno tornano allora al loro marchio di fabbrica: le canzoni d’amore tipicamente sanremesi. E in effetti il leader della band, Kekko Silvestre, esce dal coro di tutti quei suoi colleghi che di solito dicono: «Non avevamo scritto questa canzone per Sanremo, ma è capitato». I Modà invece lo ammettono: questa è una canzone che fin dall’inizio era stata concepita per questo.

E allora non bisogna aspettarsi nessuna rivoluzione dai Modà, ma un ritorno indietro di vent’anni, con giusto un po’ più di esperienza sulle spalle. Il testo è di questa natura: «E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo / Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo / Sembravi una canzone che mi squarciava il petto / Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto».

Sembra un ritorno ad altri “capolavori” lirici: «Azzurro come te / Come il cielo e il mare / E giallo come luce del sole / Rosso come le cose che mi fai / Provare». (Forse il loro più grande successo, del 2011).

Dopo vent’anni

ANSA

Ma d’altronde i Modà sono questo e lo sono sempre stati, come simbolo coerente di un certo modo di fare musica leggera in Italia. Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, faranno una cover di “Angelo” insieme a Francesco Renga. È la canzone che ha vinto Sanremo nel 2005, appunto nel loro anno di debutto. Ai tempi il presentatore era Paolo Bonolis, che aveva rivoluzionato il festival, inventandosi anche una formula da reality show con le eliminazioni, pur di renderlo più avvincente.

E i Modà furono eliminati alla prima serata, salvo poi ottenere il successo che sappiamo fuori dall’Ariston. La canzone si chiamava “Riesci a innamorarmi” e faceva così: «Sei tu che quando parli / Sei tu che coi tuoi sguardi / Riesci a innamorarmi tutti i giorni».

La notte dei romantici

Ma che i Modà continuino ad avere un loro pubblico è dimostrato dal fatto che il 12 giugno torneranno allo stadio San Siro di Milano, in un concerto-evento ovviamente chiamato “La notte dei romantici”. E da bravi romantici non potevano che uscire con il loro nuovo album il 14 febbraio per San Valentino.

Si intitolerà più prosaicamente “8 canzoni” e ovviamente conterrà anche la canzone di Sanremo.

