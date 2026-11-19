Fino alla fine lo ha animato una passione per tutto ciò che l’umanità ha prodotto di grandioso, banale, terrificante, comico o tragico, dalla religione alla politica, dalla filosofia alla storia, dalla musica all’arte. E fino alla fine, circondato dalle persone a cui voleva bene e che gli volevano bene, è stato vivo e quindi curioso, e preoccupato dal nostro confuso presente, e lucido sui destini del mondo

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In uno dei suoi libri più belli e fortunati, La vita s’impara (Einaudi), Corrado Augias raccontava dell’amore che lo legava a Parigi, dove aveva trascorso alcuni anni della sua vita. E scrivendo dei suoi vagabondaggi per la città, confessava, non senza una punta di autoironia, la sua passione per i cimiteri e le catacombe parigine – attrazione che non poteva non stupire chi conosceva il suo carattere positivo, attivo, spiritoso.

È chiaro che in lui non c’erano compiacimenti crepuscolari o suggestioni morbose. Nei cimiteri, come nei musei, nelle chiese, nelle sale da concerto o nei libri, Augias cercava la vita. Se penso alla sua inesauribile curiosità e al suo senso dell’umorismo, mi viene in mente quell’aforisma che dice: «L’importante è che la morte ci colga vivi».

Passione per tutto

Così è stato per lui: fino alla fine lo ha animato una passione per tutto ciò che l’umanità ha prodotto di grandioso, banale, terrificante, comico o tragico, dalla religione alla politica, dalla filosofia alla storia, dalla musica all’arte. Che fossero la falsa donazione di Costantino o la Nona sinfonia di Beethoven, i Saggi di Montaigne o il bombardamento di San Lorenzo nel 1943. A interessarlo non erano soltanto le grandi idee o i grandi eventi: aveva un gusto da romanziere per il dettaglio minimo, quello capace, talvolta, di illuminare il quadro generale. Era insieme desiderio di imparare e di trasmettere, e questo, unito alla dedizione per il lavoro, rendeva Augias uno straordinario divulgatore.

Dall’incontro con gli altri si aspettava sempre di imparare qualcosa: per questo gli era così congeniale la forma della conversazione, sperimentata in televisione e in libri come Il romanzo dei vangeli, scritto con Giovanni Filoramo, o il recente L’uomo che inventò la politica, con la figlia Natalia (tutti Einaudi). La passione civile che l’ha mosso durante la sua lunga carriera di giornalista e quella più breve di parlamentare europeo era accompagnata da un immenso amore per il suo paese: era convinto che la sinistra avesse compiuto un errore gravissimo lasciando l’elaborazione di concetti come quello di “patria” al discorso della destra.

Proiettato sempre avanti

Fino all’ultimo, in un anno segnato da crescenti problemi di salute, non ha smesso di fare progetti. Ha passato l’ultima estate a scrivere un testo tratto dallo spettacolo Il mio Novecento. Un paio di mesi fa sono stato da lui per conoscere il medico che l’aveva in cura, con cui voleva scrivere un libro sulla salute e sulla malattia, sul rapporto tra medico e paziente, e sull’umanizzazione della cura.

E ha continuato, finché è stato possibile, a registrare puntate del programma La torre di Babele. Fino all’ultimo, circondato dalle persone a cui voleva bene e che gli volevano bene, Corrado Augias è stato vivo e quindi curioso, e preoccupato dal nostro confuso presente, e lucido sui destini del mondo.

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