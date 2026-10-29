Nato nel Regno Unito, è scomparso a Los Angeles: era malato di Alzheimer. Per quasi due decenni è stato nella Royal Shakespeare Company, poi il successo americano nella serie di fantascienza e nei film di X-Men. Senza mai abbandonare il teatro

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Era passato dal teatro di Shakespeare all’essere una delle colonne di una serie cult come Star Trek: l’attore britannico Patrick Stewart è morto giovedì 29 ottobre a Los Angeles. Aveva 86 anni: un portavoce ha detto che era malato di Alzheimer e Demenza a corpi di Lewy.

La vita e la carriera

Stewart era nato nel 1940 a Mirfield, nel West Riding of Yorkshire, in Inghilterra. Dopo gli inizi a Manchester, dal 1966 al 1982 è stato membro della Royal Shakespeare Company. Aveva lavorato in varie serie per la tv nel Regno Unito: ma quando approda a Star Trek: The Next Generation, nel ruolo del capitano Picard, il Los Angeles Times lo definisce «uno sconosciuto attore britannico shakespeariano». Stewart è anche stato il professor Xavier nella serie di X-Men. Nonostante la formazione classica e il modo di recitare solenne, non è stato del tutto estraneo alla comicità: come ricorda il New York Times, ha interpretato il re Riccardo nel film di Mel Brooks Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, facendo una parodia dell’accento scozzese di Sean Connery. Ha recitato anche nel West End e a Brodway, dove con l’amico Ian McKellen è stato protagonista di una messa in scena di Aspettando Godot di Beckett.

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