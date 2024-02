Un anno fa doveva partecipare fra i giovani, ma è saltato tutto per la febbre. Ora si prende la rivincita, con la benedizione di Roberto Vecchioni. Ma la sua carriera è interessante soprattutto per come è cresciuta: costruendo una comunità di riferimento sui social

Alfa doveva partecipare un anno fa a Sanremo giovani, poi si è preso la febbre e tutto è saltato all’ultimo momento. Quest’anno torna direttamente nella gara principale e venerdì, durante la serata dei duetti, si esibirà sul palco con Roberto Vecchioni, in una sorta di consacrazione fra due generazioni diverse.

Ma c’è un aneddoto: una delle prime volte che è salito su un grande palco, insieme al padre, Alfa aveva cantato Luci a San Siro, proprio di Vecchioni. Ma il punto non è tanto conoscere questi particolari della sua biografia e raccontarli ora che debutta al festival, come dei tratti che danno colore a una storia.

Quello che è davvero interessante è che migliaia di persone, perlopiù adolescenti, c’erano con lui a vivere quei momenti, la delusione per il festival e l’emozione del palco. Hanno vissuto quella strana illusione di co-partecipazione che può nascere dai social. Alfa è diventato famoso così, soprattutto grazie all’unione inscindibile fra la sua musica e TikTok.

In molti lo hanno visto muovere i primi passi, si sono appassionati alla sua crescita musicale, hanno vissuto la sua storia con Sofia Cerio (che aveva partecipato al Collegio sulla Rai), c’erano quando ha cantato Bellissimissima di fronte al presidente della Repubblica. Adesso vivono l’esibizione di Alfa all’Ariston come se fosse un loro amico ad avercela fatta.

Chi è Alfa

Alfa è quindi innanzitutto un fenomeno di comunicazione interessante, che segue più o meno quella stessa parabola – dai social alle classifiche – che aveva seguito qualche anno fa Blanco. È la dimostrazione concreta di come si possa costruire la propria carriera attraverso il rapporto diretto con una comunità di riferimento.

Così si crea ovviamente anche una certa frattura, perlopiù legata all’età, fra chi non sa chi sia Alfa e chi crede invece di conoscerlo da sempre, come se fosse un compagno di scuola. Ma questo non deve portare a sottovalutare il fenomeno. Poche settimane dopo Sanremo, il 24 febbraio, Alfa suonerà al forum di Assago, che ha più di 15mila posti. Ed è già sold out.

Il nuovo album

Per molti aspetti, Andrea De Filippi, detto Alfa, è diventato dunque un cantante generazionale, che mette in musica i tipici tormenti di chi sta crescendo. È nato a Genova, terra feconda di musica, nell’estate del 2000. Unisce il rap a una forma moderna di cantautorato. Fra i suoi successi più famosi ci sono Cin cin e Bellissimissima, e poi una serie di altre canzoni che sono diventate innanzitutto la colonna sonora dei trend su TikTok.

Il passaggio dall’Ariston, con Vai!, è insieme una consacrazione e il possibile trampolino di lancio verso la nuova fase della sua carriera. Il 16 di febbraio esce il nuovo album – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato –, poi c’è il tour (con tappe già fissate a Napoli, Padova, Torino, Bari e Firenze) e soprattutto c’è la data al Forum di Assago.

