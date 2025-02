Si intitola Eco la canzone con cui Joan Thiele si è guadagnata il debutto al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

La cantautrice italo-colombiana arriva in punta di piedi e porta sul palco dell’Ariston una canzone che «parla dell’importanza di affrontare le proprie paure e di difendere le proprie idee sempre», lo ha detto ai microfoni Rai.

Muove i primi passi nella musica da giovanissima e nel 2016 arriva il suo primo singolo Save me, che farà parte del primo EP omonimo Joan Thiele. Nel 2023 ha vinto il premio David di Donatello alla migliore canzone originale per Proiettili (ti mangio il cuore), brano colonna sonora del film Ti mangio il cuore.

Il testo di Eco

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po’ meno soli

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)

Il significato

Potrebbe assomigliare ad una colonna sonora dal retrogusto vintage. Con Eco, Joan Thiele ci invita a seguire l’istinto e a difendere le idee: «rimangono negli occhi della gente, hanno più potere della rabbia».

È una canzone dedicata al fratello, ma si augura che possa toccare tutti. «Investiga la paura, l’insicurezza e l’autosabotaggio, invitandoci a difendere le nostre idee e a seguire l’istinto», ha spiegato.

© Riproduzione riservata