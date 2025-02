Si intitola La cura per me la canzone con cui Giorgia si è guadagnata la sesta partecipazione al Festival di Sanremo, settima se si conta l’anno della co-conduzione della kermesse dello scorso anno. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio. La sua canzone parla di come si può «riuscire attraverso la potenza di un sentimento a concedersi un evoluzione interiore per imparare, perchè non si finisce mai di imparare», lo ha detto la cantante ai microfoni Rai.

Nel 1993 Giorgia ha presentato a Sanremo Giovani il brano Nasceremo, che ha ottenuto il primo posto e l’ingresso al Festival di Sanremo del 1994 nella categoria Nuove Proposte, dove ha partecipato con E poi, arrivata però solo in settima posizione. Nel 1995 ha vinto all’Ariston nella categoria Big con Come saprei, conquistando ben quattro premi.

Artista di fama mondiale si è esibita anche per il Papa in Vaticano, dove nello stesso anno ha cantato con Andrea Bocelli la canzone Vivo per lei. Ha ottenuto un Nastro d’Argento e un David di Donatello per Gocce di memoria, colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Nel 2023 è tornata al Festival con Parole dette male. Nel 2024 oltre al Festival ha condotto X Factor.

Il testo di La cura per me

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me

Il significato

La cura per me, pezzo firmato con Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, racconta «alla perfezione – ha detto Giorgia – i sentimenti di una donna». E ha aggiunto: «Il punto forte? L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato. Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici. E questo sentimento evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola “paura”. Lì ho dovuto “fare le mie cose”, nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre 30 anni di esperienza».

Il risultato è una canzone che parla di un processo di crescita interiore.

