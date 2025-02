Con un brano dal titolo Lentamente, Irama si è guadagnato la partecipazione al Festival di Sanremo 2025. L’edizione di quest’anno si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio e vede la conduzione di Carlo Conti, dopo il quinquennio targato Amadeus.

È la sesta partecipazione per il cantante: l’esordio tra le “nuove proposte” nel 2016 con il brano Cosa resterà, poi nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta e ancora nel 2021 con La genesi del tuo colore. La quarta partecipazione nel 2022 con il brano Ovunque sarai, con cui si è classificato al quarto posto e che ha cantato alla premiazione dei David di Donatello 2024. La quinta partecipazione al Festival nel 2024 con il brano Tu no. Irama ha calcato anche il palco televisivo del programma Amici di Maria De Filippi, vincendo il talent show nel 2018.

Lentamente «è una canzone diversa per me, che racchiude molta sincerità, è trasparente e mi mette a nudo. Spero che le persone potranno indossarla e vestirla e farne la propria storia», ha detto Irama nella trasmissione Sarà Sanremo.

Il testo di Lentamente

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento

Il significato

«Mi sono messo a nudo per dare spazio a una storia davvero intensa. Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente», ha detto Irama del suo brano. Lentamente è una canzone che gli sembrava adatta per il Festival. «Le canzoni, una volta condivise, non appartengono più agli artisti ma a chi le ascolta. Ogni persona può farle sue, l’importante è che arrivino dritte al cuore. Faccio musica per questo, tutto il resto non conta», ha aggiunto l’artista.

