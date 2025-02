La 75esima edizione del festival di Sanremo arriva al giro di boa: la terza serata sarà l’ultima in cui non si esibiranno tutti i cantanti in gara, ma solo i 14 rimanenti dopo i 15 che si sono susseguiti sul palco dell’Ariston durante la seconda serata. Ci sarà molto altro, però: innanzitutto, scopriremo il vincitore della categoria Nuove proposte (i finalisti sono Alex Wyse e Settembre).

E poi spazio agli ospiti: da Victoria dei Maneskin (dopo l’ospitata di Damiano David di ieri) ai Duran Duran, da Ermal Meta (che canterà sul Suzuki Stage all’esterno dell’Ariston) a Edoardo Bennato, fino al cast della serie Rai Marefuori 5, in uscita nelle prossime settimane. Ad affiancare Carlo Conti alla conduzione saranno invece Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.

Ma a che ora finisce la terza serata di Sanremo? Secondo la scaletta ufficiale, il sipario calerà intorno alle 1.15, quando verrà data la linea al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan. Si inizia, come sempre in queste sere, alle 20.45.

La scaletta e gli orari di uscita di ogni cantante

20.45 – Inizio del festival, Carlo Conti introduce la serata

20.47 – Arriva il primo ospite, Edoardo Bennato, che si esibisce con “Solo solo canzonette”

20.53 – Conti presenta la serata e ricorda i codici dei Big in gara, dopodiché dà avvio al televoto

20.55 – Ingresso della co-conduttrice Miriam Leone

20.57 – Clara con “Febbre”

21.03 – Ingresso della co-conduttrice Elettra Lamborghini

21.06 – Brunori Sas con “L’albero delle noci”

21.12 – Ingresso della co-conduttrice Katia Follesa

21.15 – Pubblicità

21.20 – Sarah Toscano con “Amarcord”

21.26 – Ingresso di Samuele Parodi, 11enne che sa tutto del festival: Conti gli fa alcune domande, a mo’ di quiz

21.32 – Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore”

21.38 – Joan Thiele con “Eco”

21.44 – Dario D’Ambrosi e gli allievi del Teatro Patologico

21.52 – Pubblicità

21.57 – Shablo, Guè Pequeno, Joshua e Tormento con “La mia parola”

22.03 – Ingresso del cast della serie Mare Fuori 5 (Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo. Giuseppe Pirozzi, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo

22.07 – Sul Suzuki Stage si esibisce Ermal Meta

22.12 – Noemi con “Se t’innamori muori”

22.21 – Olly con “Balorda nostalgia”

22.27 – Pubblicità

22.32 – Ingresso dei superospiti, i Duran Duran (con Victoria dei Maneskin)

22.55 – Pubblicità

23.03 – Coma_Come con “Cuoricini”

23.09 – Conti canta con il pubblico “Si può dare di più”

23.16 – Modà con “Non ti dimentico”

23.22 – Tony Effe con “Damme ‘na mano”

23.32 – Pubblicità

23.37 – Premio alla carriera a Iva Zanicchi, che canta “Non pensare a me”, “Ciao cara come stai” e “Zingara”

23.47 – Irama con “Lentamente”

23.53 – Conti presenta il capitano di vascello Giuseppe Lai dell’Amerigo Vespucci

23.57 – Tg1 Sera

00.01 – Francesco Gabbani con “Viva la vita”

00.07 – Miriam Leone parla di “Miss Fallaci”, serie di Rai 1 che la vede protagonista

00.13 – Gaia con “Chiamo io chiami tu”

00.19 – Conti, Leone, Follesa e Lamborghini scherzano con un test creato con l’intelligenza artificiale

00.26 – Pubblicità

00.33 – Rvm con il riassunto delle esibizioni

00.37 – Collegamento con Rai Radio 2

00.39 – Stop al televoto

00.40 – Finale Nuove proposte: Settembre vs Alex Wyse

00.43 – Settembre con “Vertebre”

00.47 – Pubblicità

00.52 – Alex Wyse con “Rockstar”

00.56 – Collegamento con il Dopofestival

00.58 – Annuncio vincitore Nuove Proposte

01.02 – Pubblicità

01.10 – Classifica provvisoria dopo la terza serata

01.15 – Fine della terza serata

Come funziona il voto e top five

Le votazioni dei Big per la terza serata saranno equamente divise tra il pubblico da casa con il televoto (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento). Al termine della serata, come avvenuto nella seconda, verranno annunciati i cinque artisti più votati senza specificarne l’ordine.

Se martedì 11 febbraio a votare sono stati unicamente i giornalisti della sala stampa, tv e web, decretando i cinque nomi più votati – Giorgia, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi -, mercoledì 12 è stato coinvolto invece per la prima volta il pubblico da casa. La Giuria delle Radio ha contribuito alla classifica per il 50 per cento, mentre il restante 50 per cento è arrivato dal televoto.

Il risultato è che in top five per la seconda serata, dei 15 cantanti che si sono esibiti, ci sono, in ordine sparso: Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi.

