Per la serata dei duetti di Sanremo torna al timone delle nostre pagelle ironiche Giulia Pilotti, collaboratrice di Domani fin dal primo giorno e titolare di una rubrica ogni domenica sul nostro giornale, che per la terza volta segue il festival per noi.

Roberto Benigni ANSA Benigni a Sanremo è una tassa a cui ormai siamo preparati. È il giorno della marmotta, ho già fatto questa pagella anni fa, ma stavolta sono piacevolmente sorpresa dalla mancanza di riferimenti alla costituzione più bella del mondo. Dice in compenso che il popolo italiano è il più bello del mondo, che è un concetto diverso, ma non proprio. Conti inibisce le battute sulla politica, dimostrandosi in effetti un presentatore più carismatico del lavandino Ideal Standard che in Rai avevano originariamente valutato come alternativa. 6 politico edit: Ah no aspetta, ha detto “costituzione più bella del mondo”? Geppi Cucciari Mi basta questo mini-annuncio in bianco e nero di Geppi Cucciari per sapere che la amo e la amerò per sempre, o quantomeno fino alla fine di questa serata. Semplicemente vorrei che presentasse tutto, su tutte le reti, tutti i giorni. Che mi insegnasse a vivere, a rispondere a tono agli stronzi, o almeno a mandare indietro i piatti al ristorante se ci trovo delle caccole dentro. Guarderei anche un programma in cui tratta male vari uomini antipatici, in particolare il vecchio operatore culturale che mi disse che le donne non fanno ridere e quando gli citai Cucciari mi rispose “ma lei praticamente è un uomo”. Non so cosa intendesse, ma se Cucciari volesse il suo numero di telefono glielo passo volentieri. Voto sulla fiducia: 12, come i secondi di programma che mi sono bastati per elaborare questo giudizio Questo paradosso temporale che chiamiamo Sanremo Per il terzo anno consecutivo mi trovo a valutare questo paradosso temporale che chiamiamo Festival di Sanremo e che un giorno forse sarà un buono spunto di partenza per il seguito di Interstellar: è la quarta serata, su Rai1 il tempo trascorre più lento del solito, Matthew McConaughey non è invecchiato nemmeno di un giorno mentre noi siamo pieni di acciacchi e non ricordiamo più il mondo di prima, quello in cui Bresh pensavamo fosse solo la città di Brescia in dialetto barese e questo wormhole a forma di Ariston non ci aveva ancora risucchiati. In qualche misura sono felice di tornare a commentare per la sera dei duetti, grata che abbiano introdotto una variante che ci permetterà di andare a letto prima – quest’anno i cantanti in gara potranno duettare anche fra di loro, riducendo sensibilmente il numero di esibizioni – ma scettica come sono di fronte a qualsiasi cambiamento. Mi mancheranno le salme riesumate, le meteore dimenticate, i grandi répechage che la serata delle cover portava sempre con sé e ripongo tutte le mie aspettative nella partecipazione surreale di Topo Gigio (che forse conta come salma riesumata). Mi macchio infine di maniavantismo per dire che in questa edizione delle pagelle aggiungo un grado di difficoltà alla mia condizione, trovandomi attualmente al nono mese di gravidanza e dovendo quindi alternare le performance di stasera a un numero di pipì variabile ma senza dubbio molto alto, mentre combatto contro gli attacchi di sonno. Tutto questo da sobria. Chi sono? Giovanna D’Arco?

