Si chiama Rockstar la canzone che Alex Wyse, finalista di Sanremo Giovani, canterà al Festival di Sanremo. Il cantante delle Nuove Proposte presenta il suo brano affrontandosi in due duelli diretti per conquistare l’accesso alla finale. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Alex Wyse, pseudonimo di Alessandro Rina, che ha fatto il suo esordio tra i banchi di Amici ora fa un passo in più: dopo aver passato le fasi che lo hanno portato tra i vincitori ufficiali di Sanremo Giovani, è pronto a salire sul palco del Teatro Ariston per far riascoltare Rockstar. Si tratta di una canzone intima e riflessiva che racconta la Rockstar come un concetto diverso da quello che siamo abituati a pensare.

Il testo di Rockstar

Non ci sono più rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui

c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Il significato

Il brano, che ascolteremo nell’ambito delle Nuove Proposte programmate per le serate del 12 e del 13 febbraio, è un viaggio verso la libertà interiore che vede come un ideale fragile e sfuggente. Un obiettivo che si intreccia con la ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi. Il cantante lo ha raccontato come «una ribellione alle logiche odierne, un inno all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti». Per Alex Wyse il concetto di Rockstar si identifica in una persona capace di essere se stessa vivendo anche di insicurezze e momenti difficili, senza dimenticare la libertà di essere sempre autentici nonostante il peso delle scelte e delle conseguenze che la vita ci porta ad affrontare.

© Riproduzione riservata