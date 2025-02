Per l’ultima serata del festival attesi Gabry Ponte, Alberto Angela, Vanessa Scalera, Antonella Venditti ed Edoardo Bove. Co-conduttori al fianco di Carlo Conti Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

Siamo arrivati in fondo alla settimana sanremese: questa sera conosceremo il vincitore del primo festival dal ritorno di Carlo Conti, al termine di cinque giorni intensi e con qualche strascico di polemiche (molte meno, in ogni caso, di quelle a cui siamo abituati). Torneranno a esibirsi sul palco dell’Ariston tutti e 29 i cantanti in gara. Attesi, inoltre, Gabry Ponte, Alberto Angela, Vanessa Scalera, Antonella Venditti (che riceverà il premio alla carriera, come avvenuto nella serata dei duetti con Iva Zanicchi) ed Edoardo Bove. I co-conduttori che affiancheranno Conti sono Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Quella di stasera è una scaletta dal ritmo serrato: si inizia alle 20.44, si finisce più o meno all’1.57.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti in gara e la scaletta minuto per minuto.

20.44 – Inizio del festival, Carlo Conti introduce la serata

20.46 – Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”

20.49 – Carlo Conti presenta i big in gara e spiega il regolamento

20.51 – Carlo Conti ricorda i codici dei big in gara e i numeri per votare

20.54 – Francesca Michielin con “Fango in paradiso”

20.59 – Ingresso del co-conduttore Alessandro Cattelan

21.01 – Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”

21.07 – Ingresso della co-conduttrice Alessia Marcuzzi

21.09 – Marcella Bella con “Pelle diamante”

21.14 – Bresh con “La tana del granchio”

21.20 – Pubblicità

21.25 – Modà con “Non ti dimentico”

21.31 – Rose Villain con “Fuorilegge”

21.37 – Tony Effe con “Damme ‘na mano”

21.42 – Clara con “Febbre”

21.48 – Pubblicità

21.53 – Serena Brancale con “Anema e core”

21.58 – Brunori Sas con “L’albero delle noci”

22.04 – Carlo Conti presenta Alberto Angela

22.07 – Francesco Gabbani con “Viva la vita”

22.13 – Noemi con “Se t’innamori muori”

22.19 – Rocco Hunt con “Mille vote ancora”

22.24 – Pubblicità

22.29 – Dal Suzuki Stage Tedua con “Bagagli”

22.34 – The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”

22.40 – Olly con “Balorda nostalgia”

22.46 – Pubblicità

22.51 – Antonello Venditti canta “Amici mai” e “Ricordati di me”. Premio alla carriera per lui

23.03 – Carlo Conti saluta una rappresentanza dell’Istituto comprensivo statale Margherita di Navarra di Pioppo Monreale che ha scritto una canzone contro la violenza sulle donne

23.04 – Conti ricorda i codici dei big in gara

23.07 – Achille Lauro con “Incoscienti giovani”

23.14 – Coma_cose con “Cuoricini”

23.19 – Giorgia con "La cura per me”

23.26 – Pubblicità

23.31 – Planet Funk con “Nights in white satin”

23.40 – Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”

23.46 – Ospite Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina

23.49 – Elodie con “Dimenticarsi alle 7”

23.57 - Tg1 sera

23.59 – Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

00.06 – Irama con “Lentamente”

00.13 – Ospite Vanessa Scalera

00.16 – Fedez con “Battito”

00.24 – Pubblicità

00.29 – Shablo, Guè Pequeno, Joshua e Tormento con “La mia parola”

00.35 – Contin saluta i campioni olimpici di curling Stefania Costantini e Amos Mosaner

00.36 – Joan Thiele con “Eco”

00.42 – Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore”

00.48 – Pubblicità

00.59 – Rkomi con “Il ritmo delle cose”

01.04 – Sarah Toscano con “Amarcord”

01.10 – Stop al televoto

01.11 – Ingresso di Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio

01.14 – Collegamento con Ema Stokholma e Gino Castaldo da Rai Radio 2

01.16 – Carlo Conti svela la classifica dal 29° al 6° posto

01.20 – Carlo Conti svela i 5 finalisti in ordine di estrazione notarile. Ricorda i codici per votarli e dà il via al televoto

01.25 – Pubblicità

01.30 – Mahmood canta “Sottomarini”

01.36 – Stop al televoto

01.27 – Ingresso di Bianca Balti e consegna del Premio Bardotti per il miglior testo e il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi

01.42 – Carlo Conti legge i vincitori del Premio della critica Mia Martini e del Premio sala stampa Lucio Dalla

01.44 – Premio Tim: all’artista più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim

01.47 – Sul palco i primi cinque finalisti del Festival

01.51 – Proclamazione del vincitore del 75° festival di Sanremo

come funziona il voto

Nella serata finale i 29 sfidanti riproporranno le loro canzoni e saranno votati da tutte le giurie: televoto (34 per cento), sala stampa, tv e web (33 per cento), radio (33 per cento). Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle prime tre serate, determinando una media e una classifica.

I primi cinque classificati si esibiranno di nuovo e saranno rivotati da tutte e tre le giurie. Alla fine, nella scelta della canzone vincitrice conteranno le preferenze di tutte le serate.

