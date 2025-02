Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2025. La quinta e ultima serata sarà aperta da Gabry Ponte, il dj-producer italiano numero uno al mondo per ascolti su Spotify, che farà ballare l’Ariston sulle note del jingle ufficiale della 75ª edizione del Festival Tutta l’Italia (Sanremo 2025), diventato da subito il motivetto più cantato dal pubblico.

Sul palco del Festival di Sanremo ci saranno anche Alberto Angela e Vanessa Scalera. Attesi anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, come co-conduttori al fianco di Carlo Conti, e il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove. Sul palco anche Antonello Venditti, a cui verrà consegnato il secondo premio alla carriera di Sanremo 2025 dopo quello a Iva Zanicchi. Sul Suzuki Stage è previsto Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.

i 29 Big in gara

come funziona il voto

Nella serata finale i 29 sfidanti riproporranno le loro canzoni e saranno votati da tutte le giurie: televoto (34 per cento), sala stampa, tv e web (33 per cento), radio (33 per cento). Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle prime tre serate, determinando una media e una classifica.

I primi cinque classificati si esibiranno di nuovo e saranno rivotati da tutte e tre le giurie. Alla fine, nella scelta della canzone vincitrice conteranno le preferenze di tutte le serate.

