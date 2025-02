Non c’è due senza tre: superata la seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, sono tutti concentrati sulla terza in arrivo. O meglio, quasi tutti: questa sera al Festival si esibiranno i 14 cantanti in gara che ieri si sono riposati. Rispetto alla serata di apertura, che ha visto susseguirsi sul palco tutti e 29 i Big, il ritmo potrebbe essere quindi meno serrato, ma neanche stasera non mancheranno momenti di intrattenimento e grandi ospiti.

Sul palco dell’Ariston si sfideranno a colpi di musica Brunori Sas, Clara, Coma Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Modà, Noemi, Olly, Massimo Ranieri, Sarah Toscano, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento, Joan Thiele e Tony Effe. Ci saranno anche Alex Wyse e Settembre, finalisti di Sanremo Giovani che duelleranno nella categoria Nuove Proposte per guadagnarsi un’esibizione alla finale del Festival. Protagonista del Suzuki Stage in piazza Colombo sarà Ermal Meta.

Ad animare ulteriormente la serata saranno numerosi ospiti: Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone affiancheranno Carlo Conti nella conduzione.

E poi, a quarant’anni dalla prima esibizione all’Ariston, i Duran Duran saranno i grandi ospiti della terza serata del Festival: canteranno un medley di successi e Wild Boys. Li seguirà Edoardo Bennato, la cui vita controcorrente è stata raccolta nel documentario Sono solo canzonette di Stefano Salvati. Non mancheranno poi sei componenti del cast di Mare Fuori 5: Maria Esposito, Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi e le new entry Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. E ancora Iva Zanicchi, che sessant’anni dopo il suo debutto riceverà il premio alla carriera. Interverranno poi alcuni esponenti del Teatro Patologico di Dario D'Ambrosi e degli attori con disabilità psichica.

I cantanti della terza serata

Come funziona il voto e top five

Le votazioni dei Big per la terza serata saranno equamente divise tra il pubblico da casa con il televoto (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento). Al termine della serata, come avvenuto nella seconda, verranno annunciati i cinque artisti più votati senza specificarne l’ordine.

Se martedì 11 febbraio a votare sono stati unicamente i giornalisti della sala stampa, tv e web, decretando i cinque nomi più votati – Giorgia, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi -, mercoledì 12 è stato coinvolto il pubblico da casa. La Giuria delle Radio ha contribuito alla classifica per il 50 per cento, mentre il restante 50 per cento è arrivato dal televoto. Il risultato è che in top five per la seconda serata, dei quindici cantanti che si sono esibiti, ci sono, in ordine sparso, Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi.

