Si intitola Tu con chi fai l’amore la canzone con cui i The Kolors, si sono guadagnatati la terza partecipazione al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Appassionati di funk e di musica elettronica, i The Kolors hanno iniziato la loro avventura nel 2009. Nel 2015 hanno raggiunto la popolarità grazie alla vittoria della 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 sul palco del Festival di Sanremo hanno portato il brano Mai, mai, mai. Vantano collaborazioni con artisti come Elodie e Guè Pequeno. Nel 2023 hanno portato Italodisco, nel 2024 Un ragazzo una ragazza.

Quest’anno con Tu con chi fai l’amore, a firma di Tropico e Calcutta, ci raccontano dei momenti in cui l’istinto fa da protagonista nelle vite. «Vogliamo celebrare quei momenti in cui guida l’istinto e non il ragionamento o gli schemi. Come in quelle serate in cui non hai voglia di uscire, poi ti fai convincere dagli amici e passi la serata più bella della tua vita», hanno detto ai microfoni Rai.

Il testo di Tu con chi fai l’amore

Persa in un’isola grande così

A mille miglia da questa città

Avevi grandi occhi neri e mi fa

Dove stai andando?

Non lo so

Era una stella che lascia una scia

Un desiderio che nasce così

La gente in strada che viene e che va

Si sta cercando

E non lo sa

Tutte le storie sono uguali e te lo dico

C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico

Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo

Che non ricordo mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

A mezzanotte poi un salto nel blu

Dove le luci si spengono già

Diceva dai l’hai capito anche tu

Mi sto innamorando

Non lo so

Io per gli errori c’ho una mezza calamita

Chi prova le emozioni e chi le compra con la visa

Non mi mandare fuori appena inizia la partita

Con te non gioco mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Non posso spegnere le luci dell’alba

Che sono dentro la stanza

Guarda che confusione

Non c’è mai una ragione

Uhh

Non posso credere alle voci dell’ansia

Sanno il mio nome ma non è la realtà

Guarda che confusione

Ma non importa più

(Tu con chi fai)

(Tu con chi fai)

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Il significato

È un brano che celebra la leggerezza. «Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto», hanno detto i The Kolors che virano su suoni pop-dance dal gusto latino, mettendo in scena una serata in cui può succedere di tutto.

