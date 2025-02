Con la canzone Volevo essere un duro, Lucio Corsi debutta al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Ci sono grandi aspettative sul cantautore toscano che fino ad oggi ha fatto un percorso assolutamente parallelo a quelle che sono le regole della discografia odierna.

Il brano che porta alla kermesse parla di un «mondo che ci vorrebbe infallibili, perfetti come fiori, ma che non ci dice che tutti i fiori sono appesi a un filo in qualche modo», ha detto ai microfoni della Rai. Si potrebbe definire un inno anti-machista. La canzone dunque riflette il suo stile e non mancheranno il rock, il folk genuino, il glam degli anni 70, tipici della sua persona.

Classe 1993, Lucio Corsi prima di essere fra i Big in gara ha pubblicato nel 2014 il suo primo EP, intitolato Vetulonia Dakar. Nello stesso anno si è esibito al MI AMI Festival con la canzone Le api. Un anno dopo il suo primo album in studio, intitolato Altalena Boy/Vetulonia Dakar che ha ottenuto da subito un ottimo riscontro da parte della critica.

Nel 2017 è uscito il suo secondo album, Bestiario musicale, a tema favolistico, ognuna dedicata ad un animale presente nella Maremma. Nello stesso periodo ha aperto i concerti e i tour teatrali di Brunori Sas e Baustelle.

Nel 2023 è uscito il suo quarto album intitolato La gente che sogna. Nel 2024 è stato pubblicato il singolo Tu sei il mattino. La canzone è stata inserita nella terza stagione di Vita da Carlo, la serie tv con protagonista Carlo Verdone. Nello show compare anche l’artista che veste i panni di sé stesso. Da qui la scelta di Carlo Conti di averlo in gare a Sanremo 2025.

Il testo di Volevo essere un duro

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Il significato

Il brano di Lucio Corsi è un ironico autoritratto in cui i consigli di una madre si scontrano con la disillusione della vita vera. «È una ballata, la forma di canzone a cui sono più legato: mi consente di utilizzare parole in comodità, considerando la ricchezza della nostra bella lingua italiana», ha spiegato il cantautore che non ha timore del palco dell’Ariston. «Non mi fa paura, mi emoziona. È un posto magico se ripenso a chi l’ha calcato. Poi suonare con l’orchestra è un onore. Mi incuriosisce l’aspetto che conosco meno, quello televisivo: chissà come sarà stare dentro alla televisione».

