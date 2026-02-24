false false

Uno dei Sanremo più incerti degli ultimi anni, dove anche tra gli addetti ai lavori circolano nomi ricorrenti ma nessuno riesce davvero a imporsi come vincitore annunciato, potrebbe finire per regalare una sorpresa.

C’è però un termometro, poco romantico e molto numerico, che prova a misurare le probabilità prima ancora che il pubblico ascolti le canzoni. È quello dei bookmaker, che trasformano i flussi di scommesse in quote. Abbiamo dunque chiesto all’intelligenza artificiale – nello specifico a una deep search di ChatGpt – di scandagliare le principali piattaforme di scommesse online, raccogliendo e riordinando i dati disponibili nelle ore immediatamente precedenti al via del Festival.

A questo primo campione italiano abbiamo affiancato anche un comparatore internazionale che sintetizza le quote di diversi operatori europei e calcola una “winning chance”, cioè una probabilità implicita di vittoria.

Il risultato va ovviamente preso con le pinze (e non deve essere considerato un incentivo al gioco): le quote non prevedono il futuro e non misurano la qualità artistica di un brano. Fotografano piuttosto un mercato, con i suoi umori e le sue dinamiche, che spesso neppure tengono conto del regolamento.

Leggerle è dunque un gioco serio solo fino a un certo punto, anche per capire quanto i numeri riescano ad avvicinarsi alla realtà, per poi tornare qui dopo la finale di sabato e verificare quanto ci abbiano preso.

Il risultato

La fotografia delle quote consultabili al momento della scrittura di questo articolo (24 febbraio, a poche ore dall’inizio) mette davanti a tutti Serena Brancale. La sua quota oscilla tra 2,75 e 3 a seconda dell’operatore (Betsson 2,85; Bet365 3; Bwin 2,75; Unibet 2,75; Snai 3; Svenska Spel 2,75; Betano 3), con una probabilità stimata attorno al 23 per cento. È un vantaggio netto, dato che nessun altro artista supera la soglia psicologica del 15 per cento.

Alle sue spalle si consolida la coppia Fedez-Marco Masini, tra 4,5 e 5,5 a seconda del bookmaker, con una probabilità attorno al 13 per cento. Subito dopo si apre un piccolo blocco composta da Sayf e Tommaso Paradiso, che sono entrambi intorno al 9 per cento, con quote generalmente comprese tra 7 e 7,5 (con punte a 8 nel caso di Paradiso).

La soglia del 5 per cento delimita la prima area degli outsider “credibili”: Ermal Meta e Ditonellapiaga gravitano tra quota 11 e 16, con una probabilità stimata intorno al 5 per cento. Poco più indietro Arisa (4 per cento), Fulminacci ed Eddie Brock (3 per cento).

Tutto questo dà quanto meno una mappa delle sensazioni della vigilia, senza nessuna sicurezza che sarà poi rispettata. Perché poi, quando Sanremo inizia davvero, tutto può ancora cambiare.

La classifica dei bookmaker (media)

Serena Brancale – 2,87 Fedez & Marco Masini – 4,93 Sayf – 7,36 Tommaso Paradiso – 7,57 Ermal Meta – 13,14 Ditonellapiaga – 13,14 Arisa – 16,71 Fulminacci – 19,00 Eddie Brock – 19,57 Sal Da Vinci – 30,00 Nayt – 30,86 Tredici Pietro – 30,86 Maria Antonietta & Colombre – 32,29 Malika Ayane – 33,00 Chiello – 43,00 Levante – 46,00 Enrico Nigiotti – 49,29 Luchè – 52,71 Michele Bravi – 60,71 Dargen D’Amico – 65,00 Mara Sattei – 86,43 Patty Pravo – 92,57 Francesco Renga – 100,00 Leo Gassmann – 100,14 Bambole di pezza – 112,86 J-Ax – 115,00 Raf – 150,71 LDA & Aka 7even – 162,14 Samurai Jay – 179,29 Elettra Lamborghini – 186,43

