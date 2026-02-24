false false

Al suo secondo Festival di Sanremo nella categoria Big, Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston a un anno dalla sua partecipazione con il brano Anema e Core. La cantante e polistrumentista salentina ha esordito alla kermesse nella categoria Nuove proposte nel 2015 con Galleggiare, ha quattro album all’attivo e vari tour alle spalle, in cui ha collezionato più sold out. Si presenta alla 76esima edizione del Festival con il brano Qui con me.

Ma qual è il testo di Qui con me e, soprattutto, il suo significato?

Il testo di “Qui con me”

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.

Il significato

Il brano, racconta Brancale, è una ballata d’amore dedicata a sua mamma, morta nel 2020 a seguito di una malattia: «E ti parlo come se mi stessi accanto / due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai / e poi guardami ma quanto ti assomiglio / nelle mani, nell'amore che mettevi ogni volta nelle cose».

