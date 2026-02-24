La cantante e polistrumentista salentina torna per la seconda volta al teatro Ariston con una ballata dedicata a sua madre, scomparsa nel 2020 a seguito di una malattia. Con quattro album all’attivo, l’artista ha raggiunto il grande pubblico con il brano Baccalà, andato virale sui social nel 2024
Al suo secondo Festival di Sanremo nella categoria Big, Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston a un anno dalla sua partecipazione con il brano Anema e Core. La cantante e polistrumentista salentina ha esordito alla kermesse nella categoria Nuove proposte nel 2015 con Galleggiare, ha quattro album all’attivo e vari tour alle spalle, in cui ha collezionato più sold out. Si presenta alla 76esima edizione del Festival con il brano Qui con me.
Ma qual è il testo di Qui con me e, soprattutto, il suo significato?
Il testo di “Qui con me”
C’è una canzone alla radio che suona
E che parla di noi.
Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
In questo silenzio sento la tua voce,
Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi
Accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,
E poi guardami ma quanto ti assomiglio
Nelle mani, nell’amore che
Mettevi ogni volta nelle cose
Ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch’io così
Noi così simili
Noi così simili
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
E se ti portassi via da quelle stelle
Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con me.
Il significato
Il brano, racconta Brancale, è una ballata d’amore dedicata a sua mamma, morta nel 2020 a seguito di una malattia: «E ti parlo come se mi stessi accanto / due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai / e poi guardami ma quanto ti assomiglio / nelle mani, nell'amore che mettevi ogni volta nelle cose».
