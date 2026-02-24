Prima partecipazione alla kermesse per l’ex frontman dei Thegiornalisti, dopo l’ultimo album uscito a novembre. Una canzone che rimane aderente al suo stile, dedica d’amore alla figlia e «alle persone che amo: ai romantici»
«È una semplice dedica d’amore alle persone che amo: ai romantici», così ha introdotto la canzone I romantici in gara al 76esimo Festival di Sanremo, il cantautore Tommaso Paradiso. Ex frontman del gruppo indie Thegiornalisti, il cantante romano è alla sua prima partecipazione alla kermesse canora sul palco dell’Ariston.
A novembre è uscito il suo ultimo album Casa Paradiso, con il successo del singolo Lasciamene un po’. Dopo Sanremo, invece, partirà il tour: si inizierà da Gorizia per poi finire al Palapartenope di Napoli.
Il testo di “I romantici”
Mi sveglio sotto la pioggia che cade
Spero mia figlia sia uguale a sua madre
Bellissima che non so come fa
A stare con uno che di notte accende la televisione,
Sempre lo stesso film, la stessa scena
Col volume a cannone
No, non so come fa
E voglio dirti ti amo prima di decollare
Ti prego non girarti quando scendo le scale
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno che se ne va
Io quando bevo ci credo alle fate
Io non farò come ha fatto mio padre
Gelido
Non so come si fa
Ti darò sempre un bacio prima di partire
Se fumo faccio la doccia prima di dormire
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro
Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro
E adesso non c’è nessuno
Non c’è più nessuno
Ma i romantici guardano il cielo
E ci credono davvero
Spero che ti arriverà
Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che se ne va
Il significato
Il brano è una dedica ai romantici che «guardano il cielo» e alla figlia del cantante, un amore viscerale, biologico, inspiegabile. Una canzone d’amore che supera lo steccato della relazione per diventare lente di lettura. «Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici».
