Il classe 2006, dopo la semifinale di Amici, ha vinto l’ultima edizione di Sanremo Giovani. Il brano che porterà all’Ariston è un racconto malinconico di una relazione d’amore, dove le onde sono la metafora dei ricordi che ritornano nella mente di chi ha amato
Il cantante perugino classe 2006, dopo aver conseguito diversi riconoscimenti canori durante il suo percorso di formazione artistica, nel 2024 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi arrivando fino alle semifinali e riscuotendo un grande successo tra il pubblico.
In estate, sull’onda della popolarità scaturita dalla partecipazione al programma Mediaset, pubblica il suo primo Ep, Un’ora di follia.
Infine, nel 2025, la vittoria a Sanremo Giovani con il singolo Laguna in gara nella sezione Nuove Proposte al Festival.
Il testo di “Laguna”
Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo
non era mai il momento giusto per aprire bocca
e sento il vuoto e ora vuoi parlare
solo quando senti che ti faccia bene
mancheranno queste cose tutte quelle cene insieme
i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare
e fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare
sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male
Ero pronto a mettermi continuamente in discussione
fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso
La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi perdi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna
Sai anche tu che questa storia non ci fa più bene
se le tue bugie sono l’unica cosa che mi dai da bere
La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi guardi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna
Tu mi scivoli
addosso
tu mi scivoli
addosso
tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
La notte sembra un inferno, voglio ancora
averti a meno di un soffio
manca l’aria
quando mi perdi e senza una parola
ti prendi tutto e tutta la paura
e tu mi scivoli addosso
ora sei acqua passata
ci siamo persi in mezzo alla laguna
come radici in cerca della luna
Il significato
Le onde della laguna come ricordi d’amore che ritornano. Una storia che è finita ma che rimane viva e pulsante nella memoria di chi l’ha vissuta. «Tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata», canta Filippucci. Cercando di dare forma ai pensieri liquidi che ci sommergono dopo la fine di una storia d’amore.
