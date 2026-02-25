Il classe 2006, dopo la semifinale di Amici, ha vinto l’ultima edizione di Sanremo Giovani. Il brano che porterà all’Ariston è un racconto malinconico di una relazione d’amore, dove le onde sono la metafora dei ricordi che ritornano nella mente di chi ha amato

Il cantante perugino classe 2006, dopo aver conseguito diversi riconoscimenti canori durante il suo percorso di formazione artistica, nel 2024 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi arrivando fino alle semifinali e riscuotendo un grande successo tra il pubblico.

In estate, sull’onda della popolarità scaturita dalla partecipazione al programma Mediaset, pubblica il suo primo Ep, Un’ora di follia.

Infine, nel 2025, la vittoria a Sanremo Giovani con il singolo Laguna in gara nella sezione Nuove Proposte al Festival.

Il testo di “Laguna”

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo

non era mai il momento giusto per aprire bocca

e sento il vuoto e ora vuoi parlare

solo quando senti che ti faccia bene

mancheranno queste cose tutte quelle cene insieme

i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare

e fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare

sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male

Ero pronto a mettermi continuamente in discussione

fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi perdi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Sai anche tu che questa storia non ci fa più bene

se le tue bugie sono l’unica cosa che mi dai da bere

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi guardi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi perdi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Il significato

Le onde della laguna come ricordi d’amore che ritornano. Una storia che è finita ma che rimane viva e pulsante nella memoria di chi l’ha vissuta. «Tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata», canta Filippucci. Cercando di dare forma ai pensieri liquidi che ci sommergono dopo la fine di una storia d’amore.

