Seconda partecipazione al festival per la cantante romana dopo la partecipazione nel 2023. La canzone in gara «è un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo e non vedo l’ora di portarlo sul palco del Teatro Ariston»
Dopo l’esordio nel 2023 con Duemilaminuti, la cantante Mara Sattei torna in gara al Festival di Sanremo con la sua nuova canzone Le cose che non sai di me. La classe 1995 è la sorella del noto produttore e artista Thasup, al secolo Davide Mattei, con cui ha anche collaborato.
Il 13 febbraio la cantante ha pubblicato il suo ultimo album Che me ne faccio del tempo.
Ma qual è il testo di Le cose che non sai di me e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Le cose che non sai di me”
Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra semplice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarli mai
È tutto ciò che non ho fatto mai
È vivere la vita come vuoi
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura
E mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande, forse
Tu resta qui
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Il significato
«Mentre mi perdo nel tuo sorriso, per sempre». Chiude così la canzone la cantautrice romana: un racconto musicato di una storia d’amore, di una relazione quotidiana che cambia lo sguardo di chi la vive. «È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo e non vedo l’ora di portarlo sul palco del Teatro Ariston», ha detto Mara Sattei.
