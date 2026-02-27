Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 01.30 con l’annuncio del vincitore della serata. Co-conduttrice, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà Bianca Balti. Tra gli ospiti il professor Vincenzo Schettini, nonostante le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni. E spunta un misterioso “Mister X”

Per molti è il vero appuntamento, ogni anno, con Sanremo: la serata delle cover, quella cioè in cui i 30 cantanti in gara non si esibiscono con il brano con cui sono in concorso, bensì con una reinterpretazione – insieme a un ospite – di una canzone tratta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025, è la serata che genera più attesa fuori e dentro l’Ariston.

La quarta serata di Sanremo 2026 prevede un menu molto ricco. A co-condurre la kermesse, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà la modella Bianca Balti, già presente all’Ariston lo scorso anno. Gli ospiti sono il professor Vincenzo Schettini (noto sui social come “La fisica che ci piace”), nonostante le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni: parlerà di dipendenze e di disagio giovanile, da alcol e droga alla dipendenza digitale.

Molto attesi, fra gli ospiti che si esibiranno insieme ai cantanti in gara, il dissacrante e controverso TonyPitony (con Ditonellapiaga), Francesca Fagnani (con Fulminacci) e Belén Rodríguez (con Samurai Jay e Roy Paci). Nel corso della serata sarà assegnato anche un Premio alla carriera a Caterina Caselli, che arriverà all’Ariston.

Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della sala stampa, tv e web e dalla Giuria delle radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover e riceverà il premio dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Ma qual è l’ordine (e l’orario) di uscita dei cantanti e dei loro ospiti? Cosa prevede la scaletta della serata delle cover di Sanremo?

La scaletta della serata delle cover

20.40 – La serata comincia con Carlo Conti che presenta l’esibizione di Laura Pausini con un medley di Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto

20.47 – Conti spiega il regolamento della serata cover e i codici dei big in gara

20.51 – Elettra Lamborghini e Las Ketchup cantano Asereje

20.57 – Eddie Brock e Fabrizio Moro cantano Portami via

21.03 – pubblicità

21.08 – Ingresso di un ospite a sorpresa, definito “Mister X”

21.11 – Mara Sattei con Mecna cantano L’ultimo bacio

21.18 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko cantano Ti lascio una canzone

21.24 – Ingresso della co-conduttrice Bianca Balti

21.27 – Levante e Gaia cantano I maschi

21.33 – Malika Ayane e Claudio Santamaria cantano Mi sei scoppiato dentro al cuore

21.39 – pubblicità

21.44 – Le bambole di pezza e Cristina D’Avena cantano Occhi di gatto

21.50 – Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso cantano Su di noi

21.56 – Tommaso Paradiso e Stadio cantano L’ultima luna

22.02 – Michele Bravi e Fiorella Mannoia cantano Domani è un altro giorno

22.08 – Carlo Conti invita il pubblico a cantare L’italiano di Toto Cotugno

22.11 – Tredicipietro, Galeffi, Fudasca & Band cantano Vita

22.18 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas cantano Il mondo

22.26 – Fulminacci e Francesca Fagnani cantano Parole parole

22.32 – pubblicità

22.37 – LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo cantano Andamento lento

22.43 – Sul Suzuki Stage si esibisce Francesco Gabbani con Viva la vita

22.49 – Raf e i The Kolors cantano The riddle

22.55 – pubblicità

23.00 – J-Ax con Ligera County Fam cantano E la vita, la vita

23.08 – Ditonellapiaga e TonyPitony cantano The lady is a tramp

23.17 – Enrico Nigiotti con Alfa cantano En e Xanax

23.23 – Premio alla carriera a Caterina Caselli

23.29 – Serena Brancale, Gregory Porter e Delia cantano Besame mucho

23.36 – pubblicità

23.41 – Max Pezzali dalla Costa Toscana canta Gli anni

23.47 – Sayf, Alex Britti e Mario Biondi cantano Hit the road Jack

23.53 – Francesco Renga e Giusy Ferreri cantano Ragazzo solo, ragazza sola

00.00 – Arisa e il Coro del teatro regio di Parma cantano Quello che le donne non dicono

00.06 – Samurai Jay, Belen Rodriguez e Roy Paci cantano Baila morena

00.12 – Spot Liguria

00.15 – Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano Cinque giorni

00.21 – Fedez&Masini con Houser cantano Meravigliosa creatura

00.27 – Pubblicità

00.32 – Tg1 Sera

00.34 – Ermal Meta e Dardust cantano Golden hour

00.40 – Nayt con Joan Thiele cantano La canzone dell’amore perduto

00.46 – Il prof Vincenzo Schettini sul palco per parlare del tema delle dipendenze

00.50 – Luchè e Gianluca Grignani cantano Falco a metà

00.55 – pubblicità

01.00 – Chiello, con il maestro Saverio Cigarini al piano, canta Mi sono innamorato di te

01.06 – Leo Gassmann e Aiello cantano Era già tutto previsto

01.15 – Stop al televoto

01.16 – pubblicità

01.21 – collegamento con Rai Radio 2

01.22 – Lettura della classifica finale della serata cover e proclamazione del vincitore, che riceve il premio dal presidente della regione Liguria Marco Bucci

01.23 – Esibizione del vincitore della serata cover

01.30 – Fine della serata cover

