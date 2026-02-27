Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 01.30 con l’annuncio del vincitore della serata. Co-conduttrice, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà Bianca Balti. Tra gli ospiti il professor Vincenzo Schettini, nonostante le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni. E spunta un misterioso “Mister X”
Per molti è il vero appuntamento, ogni anno, con Sanremo: la serata delle cover, quella cioè in cui i 30 cantanti in gara non si esibiscono con il brano con cui sono in concorso, bensì con una reinterpretazione – insieme a un ospite – di una canzone tratta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025, è la serata che genera più attesa fuori e dentro l’Ariston.
La quarta serata di Sanremo 2026 prevede un menu molto ricco. A co-condurre la kermesse, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà la modella Bianca Balti, già presente all’Ariston lo scorso anno. Gli ospiti sono il professor Vincenzo Schettini (noto sui social come “La fisica che ci piace”), nonostante le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni: parlerà di dipendenze e di disagio giovanile, da alcol e droga alla dipendenza digitale.
Molto attesi, fra gli ospiti che si esibiranno insieme ai cantanti in gara, il dissacrante e controverso TonyPitony (con Ditonellapiaga), Francesca Fagnani (con Fulminacci) e Belén Rodríguez (con Samurai Jay e Roy Paci). Nel corso della serata sarà assegnato anche un Premio alla carriera a Caterina Caselli, che arriverà all’Ariston.
Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della sala stampa, tv e web e dalla Giuria delle radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover e riceverà il premio dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci.
Ma qual è l’ordine (e l’orario) di uscita dei cantanti e dei loro ospiti? Cosa prevede la scaletta della serata delle cover di Sanremo?
La scaletta della serata delle cover
20.40 – La serata comincia con Carlo Conti che presenta l’esibizione di Laura Pausini con un medley di Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto
20.47 – Conti spiega il regolamento della serata cover e i codici dei big in gara
20.51 – Elettra Lamborghini e Las Ketchup cantano Asereje
20.57 – Eddie Brock e Fabrizio Moro cantano Portami via
21.03 – pubblicità
21.08 – Ingresso di un ospite a sorpresa, definito “Mister X”
21.11 – Mara Sattei con Mecna cantano L’ultimo bacio
21.18 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko cantano Ti lascio una canzone
21.24 – Ingresso della co-conduttrice Bianca Balti
21.27 – Levante e Gaia cantano I maschi
21.33 – Malika Ayane e Claudio Santamaria cantano Mi sei scoppiato dentro al cuore
21.39 – pubblicità
21.44 – Le bambole di pezza e Cristina D’Avena cantano Occhi di gatto
21.50 – Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso cantano Su di noi
21.56 – Tommaso Paradiso e Stadio cantano L’ultima luna
22.02 – Michele Bravi e Fiorella Mannoia cantano Domani è un altro giorno
22.08 – Carlo Conti invita il pubblico a cantare L’italiano di Toto Cotugno
22.11 – Tredicipietro, Galeffi, Fudasca & Band cantano Vita
22.18 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas cantano Il mondo
22.26 – Fulminacci e Francesca Fagnani cantano Parole parole
22.32 – pubblicità
22.37 – LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo cantano Andamento lento
22.43 – Sul Suzuki Stage si esibisce Francesco Gabbani con Viva la vita
22.49 – Raf e i The Kolors cantano The riddle
22.55 – pubblicità
23.00 – J-Ax con Ligera County Fam cantano E la vita, la vita
23.08 – Ditonellapiaga e TonyPitony cantano The lady is a tramp
23.17 – Enrico Nigiotti con Alfa cantano En e Xanax
23.23 – Premio alla carriera a Caterina Caselli
23.29 – Serena Brancale, Gregory Porter e Delia cantano Besame mucho
23.36 – pubblicità
23.41 – Max Pezzali dalla Costa Toscana canta Gli anni
23.47 – Sayf, Alex Britti e Mario Biondi cantano Hit the road Jack
23.53 – Francesco Renga e Giusy Ferreri cantano Ragazzo solo, ragazza sola
00.00 – Arisa e il Coro del teatro regio di Parma cantano Quello che le donne non dicono
00.06 – Samurai Jay, Belen Rodriguez e Roy Paci cantano Baila morena
00.12 – Spot Liguria
00.15 – Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano Cinque giorni
00.21 – Fedez&Masini con Houser cantano Meravigliosa creatura
00.27 – Pubblicità
00.32 – Tg1 Sera
00.34 – Ermal Meta e Dardust cantano Golden hour
00.40 – Nayt con Joan Thiele cantano La canzone dell’amore perduto
00.46 – Il prof Vincenzo Schettini sul palco per parlare del tema delle dipendenze
00.50 – Luchè e Gianluca Grignani cantano Falco a metà
00.55 – pubblicità
01.00 – Chiello, con il maestro Saverio Cigarini al piano, canta Mi sono innamorato di te
01.06 – Leo Gassmann e Aiello cantano Era già tutto previsto
01.15 – Stop al televoto
01.16 – pubblicità
01.21 – collegamento con Rai Radio 2
01.22 – Lettura della classifica finale della serata cover e proclamazione del vincitore, che riceve il premio dal presidente della regione Liguria Marco Bucci
01.23 – Esibizione del vincitore della serata cover
01.30 – Fine della serata cover
