Dopo il duetto nella serata cover dell’anno scorso, il rapper e il cantautore sono tra i trenta big in gara nella 76esima kermesse canora. La canzone parla di come sia necessario «passare dal dolore per riconoscere la felicità»
Il rapper Fedez e il cantautore Marco Masini tornano al Festival di Sanremo con la canzone Male necessario, dopo aver duettato nella serata delle cover dell’edizione 2025 della kermesse canora.
Per Fedez è la terza partecipazione dopo il secondo posto ottenuto nel 2021 con Francesca Michelin e il quarto posto dell’anno scorso con Battito.
Decima partecipazione invece per Masini che vanta una vittoria nella sezione Novità con Disperato nel 1990 e nella categoria Campioni con L’uomo volante nel 2004.
Ma qual è il testo di Male necessario e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Male necessario”
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so
I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
Il vero obiettivo non può essere la meta
Ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Ci ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto il male necessario
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
E ringrazierò il passato
E chi mi ha condannato
E tutto questo male necessario
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so
Il significato
«Passare dal dolore è importante per riconoscere la felicità», ha detto Masini. Male necessario è una canzone che ricorda all’ascoltatore che il male si può superare per «comprendere un giorno cos’è l’amore». La vita come viaggio tormentato ma necessario.
