Con il Festival torna anche il fantasy g ame che negli anni ha conquistato sempre più rilevanza fino a diventare un nuovo rito collettivo insieme alla kermesse canora. Ecco il regolamento per affrontare al meglio la competizione e capire su chi puntare
Martedì 24 febbraio inizierà la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una settimana di musica e spettacolo, con trenta cantanti in gara insieme a quattro nuove proposte. A condurre la kermesse canora il conduttore Rai Carlo Conti, all’ultimo Festival.
Ma, oltre all’esibizioni sul palco dell’Ariston, c’è una competizione fuori dal teatro che si gioca nella case di milioni di italiani: il FantaSanremo.
Il regolamento
Ogni utente, previa registrazione al sito di FantaSanremo, può scegliere per la propria squadra cinque titolari e due riserve tra i trenta big in gara. Inoltre, al fantallenatore viene richiesto di nominare come capitano uno specifico arista. In base alla composizione della squadra si vinceranno o perderanno punti nelle proprie leghe di appartenenza.
Gli acquista per comporre e schierare la propria formazione sono limitati ai 100 Baudi (la moneta fantasanremese) a disposizione di ogni singolo fantallenatore. Non si può infatti sforare questo budget. I big hanno un costo che oscilla tra i 13 e i 17 baudi, con la coppia Fedez/Masini e Tommaso Paradiso come artisti più costosi.
Ogni sera – attraverso un sistema di bonus e malus – gli artisti schierati porteranno o meno punti al giocatore. Le riserve, invece, avranno un impatto solo per bonus e malus extr a. Tuttavia, una volta chiuse le inscrizioni, le formazione potrà essere modificata venerdì 27 e sabato 28 dalle 8:00 alle 20:00, potendo così sostituire i titolari e le riserve nonché nominare un nuovo capitano.
Ogni fantallenatore può comporre massimo cinque squadre e partecipare a 25 leghe.
Il sistema di bonus e malus
Il premio più importante va al vincitore del Festival grazie a un premio di 100 punti. Al secondo 75 e al terzo 60. Dal 19esimo al 28esimo classificato, invece, si perderanno punti. Con l’ultimo che porterà un malus di -24 punti al fantallenatore.
Oltre a questo ci sono i bonus premi: il bonus Biochetasi vale 30 punti e va all’ultimo classificato. Così come la vittoria della serata cover. Mentre, per quanto riguarda gli altri premi, trenta i punti per il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti al miglior testo, il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale. Gli altri premi consegnati sul palco, ma non citati, valgono invece 20 punti.
Gli altri bonus
Inoltre ci sono i bonus ad personam:
- 10 punti se Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti
- 10 punti si Eddie Brock indosssa la maschera di Venom
- 3 punti se esce una foto di Chiello con la maglia di Chiellini (e viceversa)
- 10 punti se Francesco Renga si prende cura di Angelo (con Angelo dei Ricchi e Poveri +20 punti)
- 10 punti se Fulminacci canta sotto il temporale
- 10 punti se LDA e Aka7even si presentano all'Ariston con Stefano Scala
- 10 punti se Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini
- 10 punti se Malika Ayane restituisce lo spartito all'orchestra
- 10 punti se Maria Antonietta "perde la testa"
- 10 punti se Patty Pravo fa girare Le Bambole di Pezza
- 10 punti se Samurai Jay indossa il kimono
- 10 punti se Tredici Pietro arriva 13esimo
I bonus serali invece sono i seguenti:
- 5 punti all'artista che indossa gli occhiali da sole o un cappello, oppure twerka, mostra l'ombelico, viene presentato da un co-conduttore o partecipa in diretta al Dopofestival
- 10 punti all'artista che indossa un abito con strascico, cambia outfit, suona uno strumento mentre canta, mostra i capezzoli, porta i ballerini, è l'ultimo a esibirsi o si esibisce al DopoFestival col Maestro Enrico Cremonesi
- 15 punti all'artista che porta sul palco performer diversi dai ballerini
- 20 punti all'artista che riceve la standing ovation (10 se parziale)
- 30 punti all'artista che riceve la standing ovation dell'orchestra, subisce un'invasione di palco, si esibisce tre volte di seguito per problemi tecnici
Bonus orchestra, brand e extra
Inoltre, ci saranno altre possibilità di portare bonus alla propria squadra grazie alle partnership con i brand e quelli extra validi per le riserve.
Orchestra:
- il conduttore, un co-conduttore o un ospite dice "Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio" (bonus assegnato a tutti gli artisti) +10 punti
- se il direttore d'orchestra dà il tempo con "Pronti, partenza, via!" +20 punti
- se il direttore d'orchestra indossa un papillon +10 punti
- se due direttori dirigono contemporaneamente l'orchestra +20 punti
I bonus dei brand:
- Bonus Arredissima porta 10 punti all'artista che indossa qualcosa di rosso, 10 all'artista che abbraccia il suo ospite nella serata cover, 10 all'artista che si siede sulle scale
- Bonus Bancomat porta 10 punti all'artista che non tocca il microfono nei primi 30 secondi dell'esibizione, 10 all'artista che fa una foto col conduttore nel backstage, 20 all'artista che fa una foto con un gabbiano
- Bonus Chanteclaire porta 10 punti al primo artista che si esibisce, 15 all'artista che scende in platea, 20 all'artista che si classifica nella top 5 serale
- Bonus Eurospin porta 10 punti all'artista che esibisce dopo mezzanotte, 10 all'artista che indossa i guanti del reparto ortofrutta, 15 all'artista presentato da un ospite
- Bonus Aperol porta 20 punti all'artista che brinda al FantaSanremo, 10 all'artista che porta o indossa un fiore arancione
- Bonus Nizoral Care porta 10 punti all'artista che spolvera la sua spalla (o un'altra spalla) durante l'esibizione
- Bonus Disney+ porta 10 punti all'artista che si inchina con la mano sul cuore
- Bonus RadioDue porta 10 punti all'artista che fa la foto con la tazza FantaSanremo nello studio di RadioDue
- Bonus Fondazione Telethon porta 10 punti all'artista che dona il suo vinile autografato alla fondazione
I bonus extra:
- 0 punti all'artista che gioca a FantaSanremo Adventure
- 10 punti all'artista che batte il cinque alla statua di Mike Bongiorno
- 10 punti all'artista che canta coi fan per le vie di Sanremo
- 10 punti all'artista che si esibisce davanti ai giornalisti in conferenza stampa
I malus
Non solo bonus, al FantaSanremo ci sono anche i malus che porteranno in dote una sottrazione di punti:
- -10 punti all'artista che nomina il FantaSanremo sul palco
- -5 punti se il presentatore sbaglia il nome dell'artista
- -10 punti se il presentatore sbaglia il titolo della canzone
- -15 punti se viene mostrata la foto di un altro artista all'annuncio dell'esibizione
- -10 punti all'artista che inciampa sulle scale
- -30 punti all'artista che cade dalle scale
- -10 punti all'artista che dimentica il testo della canzone
- -15 punti se cadono il microfono o l'asta
- -20 punti se problemi tecnici interrompono l'esibizione
- -10 punti all'artista che inciampa durante l'esibizione
- -20 punti all'artista che cade durante l'esibizione
- -30 punti se l'Ariston fischia
- -30 punti se l'artista fa battute discriminatorie
- -66.6 punti Malus "Orgogliosa e Canto"
- -100 punti all'artista squalificato
