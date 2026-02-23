Con il Festival torna anche il fa ntasy g ame che negli anni ha conquistato sempre più rilevanza fino a diventare un nuovo rito collettivo insieme alla kermesse canora. Ecco il regolamento per affrontare al meglio la competizione e capire su chi puntare

false false

Martedì 24 febbraio inizierà la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una settimana di musica e spettacolo, con trenta cantanti in gara insieme a quattro nuove proposte. A condurre la kermesse canora il conduttore Rai Carlo Conti, all’ultimo Festival.

Ma, oltre all’esibizioni sul palco dell’Ariston, c’è una competizione fuori dal teatro che si gioca nella case di milioni di italiani: il FantaSanremo.

Il regolamento

Ogni utente, previa registrazione al sito di FantaSanremo, può scegliere per la propria squadra cinque titolari e due riserve tra i trenta big in gara. Inoltre, al fantallenatore viene richiesto di nominare come capitano uno specifico arista. In base alla composizione della squadra si vinceranno o perderanno punti nelle proprie leghe di appartenenza.

Gli acquista per comporre e schierare la propria formazione sono limitati ai 100 Baudi (la moneta fantasanremese) a disposizione di ogni singolo fantallenatore. Non si può infatti sforare questo budget. I big hanno un costo che oscilla tra i 13 e i 17 baudi, con la coppia Fedez/Masini e Tommaso Paradiso come artisti più costosi.

Ogni sera – attraverso un sistema di bonus e malus – gli artisti schierati porteranno o meno punti al giocatore. Le riserve, invece, avranno un impatto solo per b onus e malus extr a. Tuttavia, una volta chiuse le inscrizioni, le formazione potrà essere modificata venerdì 27 e sabato 28 dalle 8:00 alle 20:00, potendo così sostituire i titolari e le riserve nonché nominare un nuovo capitano.

Ogni fantallenatore può comporre massimo cinque squadre e partecipare a 25 leghe.

Il sistema di bonus e malus

Il premio più importante va al vincitore del Festival grazie a un premio di 100 punti. Al secondo 75 e al terzo 60. Dal 19esimo al 28esimo classificato, invece, si perderanno punti. Con l’ultimo che porterà un malus di -24 punti al fantallenatore.

Oltre a questo ci sono i bonus premi: il bonus Biochetasi vale 30 punti e va all’ultimo classificato. Così come la vittoria della serata cover. Mentre, per quanto riguarda gli altri premi, trenta i punti per il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti al miglior testo, il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale. Gli altri premi consegnati sul palco, ma non citati, valgono invece 20 punti.

Gli altri bonus

Inoltre ci sono i bonus ad personam:

10 punti se Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti

10 punti si Eddie Brock indosssa la maschera di Venom

3 punti se esce una foto di Chiello con la maglia di Chiellini (e viceversa)

10 punti se Francesco Renga si prende cura di Angelo (con Angelo dei Ricchi e Poveri +20 punti)

10 punti se Fulminacci canta sotto il temporale

10 punti se LDA e Aka7even si presentano all'Ariston con Stefano Scala

10 punti se Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini

10 punti se Malika Ayane restituisce lo spartito all'orchestra

10 punti se Maria Antonietta "perde la testa"

10 punti se Patty Pravo fa girare Le Bambole di Pezza

10 punti se Samurai Jay indossa il kimono

10 punti se Tredici Pietro arriva 13esimo

I bonus serali invece sono i seguenti:

5 punti all'artista che indossa gli occhiali da sole o un cappello, oppure twerka, mostra l'ombelico, viene presentato da un co-conduttore o partecipa in diretta al Dopofestival

10 punti all'artista che indossa un abito con strascico, cambia outfit, suona uno strumento mentre canta, mostra i capezzoli, porta i ballerini, è l'ultimo a esibirsi o si esibisce al DopoFestival col Maestro Enrico Cremonesi

15 punti all'artista che porta sul palco performer diversi dai ballerini

20 punti all'artista che riceve la standing ovation (10 se parziale)

30 punti all'artista che riceve la standing ovation dell'orchestra, subisce un'invasione di palco, si esibisce tre volte di seguito per problemi tecnici

Bonus orchestra, brand e extra

Inoltre, ci saranno altre possibilità di portare bonus alla propria squadra grazie alle partnership con i brand e quelli extra validi per le riserve.

Orchestra:

il conduttore, un co-conduttore o un ospite dice "Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio" (bonus assegnato a tutti gli artisti) +10 punti

se il direttore d'orchestra dà il tempo con "Pronti, partenza, via!" +20 punti

se il direttore d'orchestra indossa un papillon +10 punti

se due direttori dirigono contemporaneamente l'orchestra +20 punti

I bonus dei brand:

Bonus Arredissima porta 10 punti all'artista che indossa qualcosa di rosso, 10 all'artista che abbraccia il suo ospite nella serata cover, 10 all'artista che si siede sulle scale

Bonus Bancomat porta 10 punti all'artista che non tocca il microfono nei primi 30 secondi dell'esibizione, 10 all'artista che fa una foto col conduttore nel backstage, 20 all'artista che fa una foto con un gabbiano

Bonus Chanteclaire porta 10 punti al primo artista che si esibisce, 15 all'artista che scende in platea, 20 all'artista che si classifica nella top 5 serale

Bonus Eurospin porta 10 punti all'artista che esibisce dopo mezzanotte, 10 all'artista che indossa i guanti del reparto ortofrutta, 15 all'artista presentato da un ospite

Bonus Aperol porta 20 punti all'artista che brinda al FantaSanremo, 10 all'artista che porta o indossa un fiore arancione

Bonus Nizoral Care porta 10 punti all'artista che spolvera la sua spalla (o un'altra spalla) durante l'esibizione

Bonus Disney+ porta 10 punti all'artista che si inchina con la mano sul cuore

Bonus RadioDue porta 10 punti all'artista che fa la foto con la tazza FantaSanremo nello studio di RadioDue

Bonus Fondazione Telethon porta 10 punti all'artista che dona il suo vinile autografato alla fondazione

I bonus extra:

0 punti all'artista che gioca a FantaSanremo Adventure

10 punti all'artista che batte il cinque alla statua di Mike Bongiorno

10 punti all'artista che canta coi fan per le vie di Sanremo

10 punti all'artista che si esibisce davanti ai giornalisti in conferenza stampa

I malus

Non solo bonus, al FantaSanremo ci sono anche i malus che porteranno in dote una sottrazione di punti:

-10 punti all'artista che nomina il FantaSanremo sul palco

-5 punti se il presentatore sbaglia il nome dell'artista

-10 punti se il presentatore sbaglia il titolo della canzone

-15 punti se viene mostrata la foto di un altro artista all'annuncio dell'esibizione

-10 punti all'artista che inciampa sulle scale

-30 punti all'artista che cade dalle scale

-10 punti all'artista che dimentica il testo della canzone

-15 punti se cadono il microfono o l'asta

-20 punti se problemi tecnici interrompono l'esibizione

-10 punti all'artista che inciampa durante l'esibizione

-20 punti all'artista che cade durante l'esibizione

-30 punti se l'Ariston fischia

-30 punti se l'artista fa battute discriminatorie

-66.6 punti Malus "Orgogliosa e Canto"

-100 punti all'artista squalificato

© Riproduzione riservata