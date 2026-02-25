false false

Tra i quattro artisti in gara nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo c’è Mazzariello, nome d’arte di Antonio Mazzariello. Classe 2001, il cantante campano è stato selezionato tra i finalisti di Arena Sanremo 2025, guadagnando la sua prima partecipazione alla kermesse canora sul palco dell’Ariston. Ufficio oggetti smarriti è il suo primo Ep, pubblicato nel 2023. Si presenta alla 76esima edizione del Festival con il brano dal titolo Manifestazione d’amore.

Ma qual è il testo e il significato della canzone di Mazzariello?

Il testo di “Manifestazione d’amore”

Due ore di sonno in due settimane

Ma adesso non posso dormire

Ti guardo allo specchio prima di uscire

Il cielo che cade, fuori dal balcone

È soltanto una manifestazione d’amore

Le scale (Le scale) di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)

Le faccio con il fiatone a due a due (Da due)

E non so più che fare, sciopero nazionale, assemblea condominiale

Dribblare (Dribblare) tra i taxi, le auto e i tram (I tram)

Per pensare, adesso lei che cosa fa?

C’è mancato poco, c’è mancato un metro (Uh-uh)

E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Mio Dio (Mio Dio), sei tu o sono io?

Tra i palazzi di metallo sembra di non contare tanto

Meno di un soffio

Amara (Amara), a volte la città è così amara

Dolcificante sparso per strada e ovunque vada

Gente che spera, gente che spara

E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto, la telefonata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

Ma mi sono sentito di morire

E ho pensato il tuo nome alla fine

Ritorno da te dopo sedici d’ore

Che dici: “Se andiamo a dormire?”

Spegni le luci che voglio sparire

E in questo silenzio a cui la do vinta

Pensa che bello morire

Per finta

Il significato

Le immagini di una grande metropoli si susseguono nel brano («Tra i palazzi di metallo sembra di non contare tanto») a pari passo con il pensiero ricorrente della persona amata, che irrompe nei versi quando l’autore è catapultato in un istante ben preciso, quello di un incidente sfiorato: «E continuo a pensare, che se quell’auto non si fosse fermata / Cuore mio, ma che brutta giornata / Andar via senza averti baciata».

© Riproduzione riservata