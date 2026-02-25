La cantante romana è una delle promesse più luminose del panorama artistico italiano. Dopo la partecipazione a X Factor e a Sanremo Giovani, arriva all’Ariston per la consacrazione. Il brano racconta di come il dolore possa essere propedeutico a «ritornare a vivere», perché «un mattone serve a costruire»

false false

La giovane cantante romana classe 2003 ha mosso i suoi primi passi su TikTok, eseguendo per i social alcune cover che hanno dato risalto al suo talento canoro grazie a una voce profonda.

Poi, nel 2023, la partecipazione a X Factor con la presentazione in semifinale dell’inedito L’inverno, scritto con Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Un anno dopo, nel 2024, la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia. Battuto in finale dal brano del cantante Settembre, vincitore di quell’edizione.

La 22enne romana, dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2025, sarà in gara al Festival nella categoria nuove proposte con il brano Mattone, presente nel suo album debutto Tana.

Il testo di “Mattone”

Dicono che per amare serve stare bene

da soli

di non accontentarsi pur di rimanere insieme

da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni

ma non ci capiamo come figli e genitori

mi prendo un alto po’

troppe informazioni

che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare

servono parole dette bene

io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

fino a tre non riesco mai a contare

perdo la pazienza come perdo le occasioni

sono treni così, lontani

aspetto ancora un po’

troppe direzioni

possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso

che per me è un mattone

ma un mattone serve a costruire

Il significato

Il brano ha un doppio significato: personale e generale. “Mattone” perché è «il vero primo mattone della mia vita», ha detto la cantante romana. Ma il senso generale del testo si rifà al peso della vita, che schiaccia e reca dolore. Un peso che può anche aiutare a crescere e a rafforzarsi. Perché dal dolore si impara, sempre.

