La cantante romana è una delle promesse più luminose del panorama artistico italiano. Dopo la partecipazione a X Factor e a Sanremo Giovani, arriva all’Ariston per la consacrazione. Il brano racconta di come il dolore possa essere propedeutico a «ritornare a vivere», perché «un mattone serve a costruire»
La giovane cantante romana classe 2003 ha mosso i suoi primi passi su TikTok, eseguendo per i social alcune cover che hanno dato risalto al suo talento canoro grazie a una voce profonda.
Poi, nel 2023, la partecipazione a X Factor con la presentazione in semifinale dell’inedito L’inverno, scritto con Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.
Un anno dopo, nel 2024, la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia. Battuto in finale dal brano del cantante Settembre, vincitore di quell’edizione.
La 22enne romana, dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2025, sarà in gara al Festival nella categoria nuove proposte con il brano Mattone, presente nel suo album debutto Tana.
Il testo di “Mattone”
Dicono che per amare serve stare bene
da soli
di non accontentarsi pur di rimanere insieme
da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni
ma non ci capiamo come figli e genitori
mi prendo un alto po’
troppe informazioni
che mi confondo
Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere
Dicono che per odiare serve litigare
servono parole dette bene
io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie
fino a tre non riesco mai a contare
perdo la pazienza come perdo le occasioni
sono treni così, lontani
aspetto ancora un po’
troppe direzioni
possibili
Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere
Dicono che porto un peso
che per me è un mattone
ma un mattone serve a costruire
Il significato
Il brano ha un doppio significato: personale e generale. “Mattone” perché è «il vero primo mattone della mia vita», ha detto la cantante romana. Ma il senso generale del testo si rifà al peso della vita, che schiaccia e reca dolore. Un peso che può anche aiutare a crescere e a rafforzarsi. Perché dal dolore si impara, sempre.
