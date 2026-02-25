false false

Sono i vincitori di Area Sanremo 2025 e quindi, di diritto, entrano in concorso tra le Nuove proposte della 76esima edizione del Festival: si tratta del trio Blind, El Ma e Soniko. Al secolo rispettivamente Franco Popi Rujan (25 anni), rapper perugino noto per la sua partecipazione nel 2020 al talent show X Factor, Elmira Marinov (20 anni), cantante di origine bulgara anche lei concorrente a X Factor nel 2024 e Niccolò Cervellin (24 anni), cantante e producer originario di Cittadella. Con il loro brano pop-dance Nei miei Dm, in rotazione radiofonica da diverse settimane, fanno il loro primo ingresso al Teatro Ariston.

Il testo di “Nei miei Dm”

Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance

Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai

Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai

Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai

Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla

Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna



Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa

Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi

Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori

Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato

Ma se lo guardo ritorno nel passato

Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome

Ma dura solo poche ore

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Il significato

Il brano, racconta il trio, racconta l’amore e le relazioni ai tempi della Generazione Z ed è proprio a loro che vuole parlare. Con il loro linguaggio e il loro immaginario, quello legato (anche) ai social network: «Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome /

Ma dura solo poche ore».

© Riproduzione riservata