Sono i vincitori di Area Sanremo 2025 e quindi, di diritto, entrano in concorso tra le Nuove proposte della 76esima edizione del Festival: si tratta del trio Blind, El Ma e Soniko. Al secolo rispettivamente Franco Popi Rujan (25 anni), rapper perugino noto per la sua partecipazione nel 2020 al talent show X Factor, Elmira Marinov (20 anni), cantante di origine bulgara anche lei concorrente a X Factor nel 2024 e Niccolò Cervellin (24 anni), cantante e producer originario di Cittadella. Con il loro brano pop-dance Nei miei Dm, in rotazione radiofonica da diverse settimane, fanno il loro primo ingresso al Teatro Ariston.

Il testo di “Nei miei Dm”

Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance
Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai
Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai
Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai
Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla
Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna
 

Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa
Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi
Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori
Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato
Ma se lo guardo ritorno nel passato
Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome
Ma dura solo poche ore

Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni

Il significato

Il brano, racconta il trio, racconta l’amore e le relazioni ai tempi della Generazione Z ed è proprio a loro che vuole parlare. Con il loro linguaggio e il loro immaginario, quello legato (anche) ai social network: «Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome /
Ma dura solo poche ore».

