false false

Sarà la quinta partecipazione al Festival di Sanremo per il cantante Raf: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola.

Per la 76esima kermesse sanremese, Raf porterà sul palco il brano Ora e per sempre.

Ma qual è il testo di Ora e per sempre e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Ora e per sempre”

Un puntino in mezzo all’universo

Ero un alieno mi sentivo solo

Mi confondevo tra la gente perso

Dentro un astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

Me ne stavo fermo alla deriva

E il mio viso sorrideva comunque

Ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

E camminando sulla via d’uscita

Senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

Ci sarai anche se mai più ti rivedrò

Sei nell’anima e lì ti cercherò

Quando mi mancherai

Ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

Consumato come il nostro tempo

In un soffio di vento il nostro primo anniversario

Adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

Niente è sicuro, tutto è controverso

E tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

Il tempo ti sta una meraviglia

E ogni segno sulla pelle parla di te

Ora e per sempre amore mio

Era previsto che sarei rimasto io

Non avevamo molte probabilità

Ma siamo ancora qua

E tornerei indietro solo per un attimo

Al primo incontro per sentirne il brivido

Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

Che non c’è più

Ma è parte di noi

Ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

Vuoto di empatia

Noi non saremo parte di questa follia

Stringimi forte quando il sole sorgerà

Insieme ci troverà ci troverà

Quando l’alba verrà

Ora e per sempre sarà

Il significato

Il brano parla di una lunga storia d’amore che incomincia negli anni ‘80 e resiste al tempo, scontrandosi con i cambiamenti della società e, quindi, della vita. Raf ha detto, a proposito del significato della canzone in gara, che: «È la storia d’amore di due persone che oggi stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo che è completamente cambiato. Un mondo che loro non avrebbero mai potuto immaginare».

© Riproduzione riservata