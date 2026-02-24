Quinta partecipazione per il cantante pugliese dopo l’ultima partecipazione nel 2015. Il brano in gara parla di una storia d’amore che si evolve nel tempo, scontrandosi con i cambiamenti e con «un mondo che loro non avrebbero mai potuto immaginare»
Sarà la quinta partecipazione al Festival di Sanremo per il cantante Raf: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola.
Per la 76esima kermesse sanremese, Raf porterà sul palco il brano Ora e per sempre.
Ma qual è il testo di Ora e per sempre e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Ora e per sempre”
Un puntino in mezzo all’universo
Ero un alieno mi sentivo solo
Mi confondevo tra la gente perso
Dentro un astronave eternamente in volo
Mentre il mondo parlava al futuro
Me ne stavo fermo alla deriva
E il mio viso sorrideva comunque
Ma il cuore no
E tu per mano hai preso la mia vita
E camminando sulla via d’uscita
Senza parlare mi dicevi:
Ora e per sempre resterai
Ci sarai anche se mai più ti rivedrò
Sei nell’anima e lì ti cercherò
Quando mi mancherai
Ora e per sempre sarai.
Tra le pagine di un vecchio diario
Consumato come il nostro tempo
In un soffio di vento il nostro primo anniversario
Adesso è un eco lontano
Oggi il mondo è così diverso,
Niente è sicuro, tutto è controverso
E tra milioni di voci si nasconde la verità
E tu sei sempre la più bella
Il tempo ti sta una meraviglia
E ogni segno sulla pelle parla di te
Ora e per sempre amore mio
Era previsto che sarei rimasto io
Non avevamo molte probabilità
Ma siamo ancora qua
E tornerei indietro solo per un attimo
Al primo incontro per sentirne il brivido
Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco
Che non c’è più
Ma è parte di noi
Ora e per sempre
E mentre il mondo urla e stride
Vuoto di empatia
Noi non saremo parte di questa follia
Stringimi forte quando il sole sorgerà
Insieme ci troverà ci troverà
Quando l’alba verrà
Ora e per sempre sarà
Il significato
Il brano parla di una lunga storia d’amore che incomincia negli anni ‘80 e resiste al tempo, scontrandosi con i cambiamenti della società e, quindi, della vita. Raf ha detto, a proposito del significato della canzone in gara, che: «È la storia d’amore di due persone che oggi stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo che è completamente cambiato. Un mondo che loro non avrebbero mai potuto immaginare».
