Primo Sanremo per la band tutta a femminile, che nella propria storia ha calcato palchi importanti con gruppi come i Sex Pistols e gli Ska-P. Ad aprile partirà il loro “Club tour”
È l’unica band in gara quest’anno e la prima nella storia del Festival di Sanremo con una formazione tutta al femminile. Bambole di pezza è un gruppo nato nei primi anni Duemila nel milanese, ispirato dalla cultura rock e punk degli anni Ottanta. Negli anni hanno condiviso i palchi con grandi artisti internazionali, tra i quali i Sex Pistols e gli Ska-P. A calcare il palco della kermesse musicale condotta da Carlo Conti saranno Martina “Cleo” Ungarelli (voce), Lisa “Morgana Blue” Cerri (chitarrista solista), Daniela “Dani” Piccirillo (chitarrista ritmica), Federica “Xina” Rossi e Caterina “Kaj” Dolci (bassista). “Resta con me è il titolo del brano con cui si presentano al loro primo festival di Sanremo.
Ma qual è il testo di “Resta con me” e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Resta con me”
Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia
E a volte per cambiare tutto basta una parola
Per diventare ciò che sono ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l’unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai, se immaginarti
Ho visto uomini per bene, andare in pezzi
E ho visto uomini di strada, tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa
Una ragazza una chitarra, e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
E allora dimmi
Se conosci un modo
Per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati
Sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi
E avrei voluto dirti
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
Il significato
La canzone, raccontano Bambole di pezza, è legata al loro vissuto e parla di «chi resta nonostante le difficoltà». In particolare, del valore fondamentale della sorellanza: «La nostra società è sempre più individualista e condividere le proprie priorità significa fare un passo indietro».
