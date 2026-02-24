false false

È l’unica band in gara quest’anno e la prima nella storia del Festival di Sanremo con una formazione tutta al femminile. Bambole di pezza è un gruppo nato nei primi anni Duemila nel milanese, ispirato dalla cultura rock e punk degli anni Ottanta. Negli anni hanno condiviso i palchi con grandi artisti internazionali, tra i quali i Sex Pistols e gli Ska-P. A calcare il palco della kermesse musicale condotta da Carlo Conti saranno Martina “Cleo” Ungarelli (voce), Lisa “Morgana Blue” Cerri (chitarrista solista), Daniela “Dani” Piccirillo (chitarrista ritmica), Federica “Xina” Rossi e Caterina “Kaj” Dolci (bassista). “Resta con me è il titolo del brano con cui si presentano al loro primo festival di Sanremo.

Ma qual è il testo di “Resta con me” e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Resta con me”

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Il significato

La canzone, raccontano Bambole di pezza, è legata al loro vissuto e parla di «chi resta nonostante le difficoltà». In particolare, del valore fondamentale della sorellanza: «La nostra società è sempre più individualista e condividere le proprie priorità significa fare un passo indietro».

© Riproduzione riservata