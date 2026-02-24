false false

Forte delle sue cinque partecipazioni, tra cui una vittoria in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta torna al Festival di Sanremo a cinque anni dall’ultima volta. Attivo musicalmente fin dai primi anni Duemila, l’artista di origine albanese ha suonato in due gruppi – Ameba 4 e La Fame di Camilla – prima di intraprendere la carriera da solista. Il 27 febbraio è in uscita il suo sesto album, Funzioni Vitali. Alla 76esima edizione della kermesse porta un brano intitolato Stella stellina.



Ma qual è il testo di Stella stellina e, soprattutto, il suo significato?

Il testo di “Stella stellina”

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa

Dalla mia casa

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno

Il significato

Il brano è dedicato alla Palestina, racconta il cantautore: «Lo sguardo di una bimba di Gaza mi ha trafitto e mi sono chiesto: come spieghi a un bambino quello che sta succedendo? Mi sono messo nei panni di uno dei tanti uomini disperati che vivono quella terra». Il testo è scritto dal punto di vista di un uomo che guarda la bambola di una bambina che, però, non ha un nome. «Appartiene a un popolo senza voce, sulla bocca di tutti, ma dimenticato», sottolinea Ermal Meta. Parla anche dell’assuefazione alle immagini violente e dolorose che arrivano, tuttora, dalla striscia di Gaza: «Ma ho avuto paura nel mentre / di non sentire più niente».

© Riproduzione riservata