Il cantautore romano classe 1997 sale sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Calcinacci è il titolo del suo nuovo album, in uscita il prossimo 13 marzo
Dopo il suo debutto tra i big nel 2021, il cantautore romano Filippo Uttinacci – in arte Fulminacci – è in gara per la seconda volta al Festival di Sanremo. Classe 1997, il giovane artista è stato vincitore della Targa Tenco per miglior opera prima e scelto come miglior giovane dell’anno secondo il Meeting delle etichette indipendenti (Mei) nel 2019. A marzo esce il suo nuovo album Calcinacci, a cui seguirà la tournée Palazzacci Tour. Si presenta alla 76esima edizione della kermesse musicale con il brano dal titolo Stupida sfortuna.
Ma qual è il testo e il significato del brano?
Il testo di “stupida sfortuna”
Ti troverò dentro a una foto
Sotto l’acqua mentre nuoto
Nella sabbia e nel cemento
Dentro un cinema all’aperto
Come un’allucinazione
In mezzo a tutte le persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Classifiche e Sanremi
Taxi treni aerei
E se mi stai ancora cercando
Sono dove stavo ieri
Ho solo più pensieri
Un po’ meno fiducia
E qualche buona scusa
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
Ma pensa un po’
Vado di corsa e resto indietro
E soffia il vento della metro
Tra le piastrelle colorate
E le rovine sotto a un vetro
C’è un manifesto col tuo nome
In mezzo a un fiume di persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Semafori e cantieri
Pianeti e buchi neri
E dai facciamo i seri
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi
Di primavere e poi di nuovo rami spogli
Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli
Ci credi o no?
Stupida stupida stupida sfortuna
Gelida gelida gelida paura
Dopo di te non l’ho più detto a nessuna
Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai
Stupida stupida stupida sfortuna
Che ci penso anche se non ci penso
Gelida gelida gelida paura
Ogni volta che non mi addormento
L’infinito a me mi fa spavento
Come il cielo come il mare aperto
Stupida sfortuna starò più attento
Il significato
Fulminacci lascia al pubblico la possibilità di interpretare il testo: quando scrive, racconta, lo fa pensando a immagini e concetti che prendono forma man mano. Stupida sfortuna indubbiamente racconta del senso di solitudine e di malinconia: «Ogni volta che non mi addormento / L’infinito a me mi fa spavento».
