Dopo la partecipazione nel 2020, la cantante e showgirl bolognese torna all’Ariston con un brano leggero che si propone di far ballare gli italiani che guarderanno il festival da casa perché «bisogna essere felici in questa vita, un po' di allegria non fa mai male»
Sono passati sei anni dalla prima partecipazione della cantante Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo. In quell’occasione, l’artista bolognese aveva presentato il brano Musica (e il resto scompare) nella prima edizione condotta da Amadeus e classificatasi al ventunesimo posto.
Nel 2025 Lamborghini è salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della terza serata.
L’artista – alla sua seconda edizione del festival sanremese – si presenterà come cantante in gara con due album solisti alle spalle: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023.
Ma qual è il testo di Voilà e, soprattutto, qual è il suo significato?
Il testo di “Voilà”
Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’oﬀesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Il significato
«Bisogna essere felici in questa vita», ha detto Elettra Lamborghini. E sicuramente l’intento della canzone è quella di far divertire e ballare il pubblico dell’Ariston e tutta l’Italia da casa. Una canzone per scacciare i pensieri dalla propria testa. Con un omaggio a una delle più grandi cantanti e showgirl italiane, Raffaella Carrà. «E allora viva viva viva la Carrà», canta proprio Lamborghini.
