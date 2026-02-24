false false

Sono passati sei anni dalla prima partecipazione della cantante Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo. In quell’occasione, l’artista bolognese aveva presentato il brano Musica (e il resto scompare) nella prima edizione condotta da Amadeus e classificatasi al ventunesimo posto.

Nel 2025 Lamborghini è salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della terza serata.

L’artista – alla sua seconda edizione del festival sanremese – si presenterà come cantante in gara con due album solisti alle spalle: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023.

Ma qual è il testo di Voilà e, soprattutto, qual è il suo significato?

Il testo di “Voilà”

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’oﬀesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Il significato

«Bisogna essere felici in questa vita», ha detto Elettra Lamborghini. E sicuramente l’intento della canzone è quella di far divertire e ballare il pubblico dell’Ariston e tutta l’Italia da casa. Una canzone per scacciare i pensieri dalla propria testa. Con un omaggio a una delle più grandi cantanti e showgirl italiane, Raffaella Carrà. «E allora viva viva viva la Carrà», canta proprio Lamborghini.

