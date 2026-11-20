Dal riscatto di Olga Cuoghi, vedova con otto figli, all’intuizione dei quattro fratelli: così una piccola attività commerciale ha conquistato il mondo. Con Serena Rossi, tre prime serate ripercorrono un’avventura imprenditoriale e umana, tra ingegno, memoria e un paese in difficoltà che cercava di rialzarsi

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Una bustina di figurine non si apre mai senza aspettarsi qualcosa. C’è la curiosità di scoprire cosa contiene, la speranza di trovare proprio quella che manca e di evitare i doppioni. «Ce l’ho, mi manca»: per riempire gli spazi vuoti di un album bisogna affidarsi al caso, chiedere, scambiare. Dietro questa educazione al desiderio, che appartiene a tutte le generazioni italiane, c’è una famiglia. E c’è Modena.

È questa la storia che La famiglia Panini – L’avventura delle figurine porta sul piccolo schermo, dal 22 novembre su Rai 1, in tre prime serate. Diretta da Letizia Lamartire, prodotta da Indigo Film con Rai Fiction e liberamente ispirata al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, la serie ripercorre le vicende della famiglia attraverso la figura di Olga Cuoghi Panini, interpretata da Serena Rossi. Un racconto che va oltre la nascita di un marchio destinato a diventare celebre nel mondo, intrecciando le vicende familiari con quelle di un’Italia segnata dalla guerra, dalle rinunce e dalla fatica di ricominciare.

Gli albori di una comunità

Il punto di partenza di questa storia è un’edicola nel centro di Modena, acquistata a rate nel 1945. Olga è rimasta vedova, ha otto figli e deve trovare il modo di mandare avanti la famiglia. Nella Modena del dopoguerra, vendere giornali è prima di tutto un modo per sopravvivere. Poi arrivano le intuizioni dei quattro fratelli Giuseppe, Benito, Umberto e Franco Cosimo. Eppure il baricentro resta Olga. In un’epoca in cui il lavoro delle madri raramente entrava nelle storie d’impresa, la sua attività inizia a prendere forma in una città abituata a trasformare l’inventiva in mestiere, come accadeva dalle officine delle automobili alle tipografie.

Ma anche la fortuna va saputa riconoscere. Nel 1960 Giuseppe Panini acquista un lotto di figurine di calciatori rimaste invendute a un editore milanese. Le confeziona in bustine e le rimette in circolazione: funzionano. L’anno dopo arriva il primo album “Calciatori”, stagione 1961-62, con Nils Liedholm in copertina. Le figurine, naturalmente, esistevano già. L’idea nuova è stata farne il centro del desiderio, non un semplice omaggio pubblicitario, rendendole qualcosa da cercare, conservare, completare e scambiare. Il doppione stesso non era più soltanto un errore della sorte. Era l’inizio anche di un’amicizia.

Serena Rossi, protagonista della miniserie Rai, con alcuni componenti reali della famiglia Panini (Foto di Ilaria Potenza)

Oggi la chiameremmo comunità. Allora bastavano un muretto e un mazzo di figurine tenuto da un elastico. Si imparava a negoziare, a fidarsi, qualche volta a perdere. Si scopriva che per completare la propria collezione servivano gli altri. C’era, certo, anche un meccanismo commerciale precisissimo, perché la sorpresa della bustina alimentava il desiderio di comprarne un’altra. Ma quel piccolo mercato dell’attesa diventava un’esperienza condivisa. E per molti ragazzi, quando la televisione era ancora in bianco e nero e non mostrava ogni partita, quei ritratti erano il modo più immediato di dare un volto agli eroi della domenica. Poi negli album entrarono cartoni animati, animali, film e mondi lontani.

Dall’Italia al mondo

L’impresa dei Panini è anche una storia di industria modenese. All’inizio le figurine si mescolano in una zangola, come il burro, e si imbustano a mano. Poi Umberto inventa la Fifimatic, la macchina che automatizza il lavoro. Nel 1965 compare anche l’immagine destinata a diventare il simbolo del marchio: la rovesciata di Carlo Parola, disegnata da Wainer Vaccari.

Arriva così il 1970, con l’album dei Mondiali in Messico pensato anche per il pubblico internazionale. Dal chiosco sotto il Duomo, il nome di Modena comincia così a viaggiare in tasca ai bambini di altri paesi, dentro bustine che contengono campioni, bandiere e pezzi di mondo.

A Modena questa storia non è soltanto impressa sulle confezioni. Il Museo della Figurina oggi attivo custodisce la collezione nata dalla passione di Giuseppe Panini, che contiene immagini che sono anche documenti di costume, di grafica, di un’Italia che cambiava.

Credits: Rai / Jarno Iotti

La serie in onda dal prossimo 22 novembre offre l’occasione di guardarle da un’altra prospettiva. Prima dei calciatori, prima della fortuna planetaria, c’era una famiglia con i conti da far tornare e un futuro da inventare. Forse è per questo che le figurine continuano a parlarci. Non perché ci riportino semplicemente all’infanzia, ma perché ci ricordano un’emozione che conosciamo ancora: guardare uno spazio vuoto e credere che, da qualche parte, esista il pezzo capace di riempirlo.

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