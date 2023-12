L’artista ha battuto Xi Jinping, Vladimir Putin e Barbie: «Quest’anno ha realizzato una sorta di fusione nucleare: unire arte e commercio per sprigionare un’energia di portata storica», scrive il direttore della rivista

Ha battuto Vladimir Putin, Xi Jinping e anche Barbie: la persona dell’anno del 2023 per il Time è Taylor Swift.

«Sebbene la sua popolarità sia cresciuta nel corso dei decenni», ha scritto il direttore di Time Sam Jacobs, «questo è l’anno in cui Swift, 33 anni, ha realizzato una sorta di fusione nucleare: unire arte e commercio per sprigionare un’energia di portata storica. Lo ha fatto abbracciando ciò che sa fare meglio di chiunque altro, intrattenere e scrivere canzoni che entrano in contatto con le persone».

«Questo è il momento più felice e di maggior orgoglio che abbia mai vissuto e il periodo in cui mi sento più soddisfatta creativamente e libera di sempre», ha detto invece Swift nell’intervista rilasciata al magazine.

I numeri

Quest’anno, Swift ha iniziato una monumentale tournée, l’Eras Tour, che ripercorre i suoi 17 anni di carriera e che secondo la Federal Reserve ha dato uno slancio importante al pil americano. La versione cinematografica del tour, che per il 34esimo compleanno dell’artista il 13 dicembre dovrebbe arrivare anche sulle piattaforme di streaming, ha aiutato le sale a sopravvivere in un momento delicato per l’industria, stretta tra gli scioperi di attori e sceneggiatori.

Dal suo debutto è diventata l’artista donna con più album primi in classifica nella storia (sono stati tre soltanto nell’ultimo anno). Solo questa settimana ha fatto la storia: è l’unica artista vivente con almeno cinque titoli nella top 10 contemporaneamente nella Billboard Chart. L’unico ad avere raggiunto un simile risultato è stato Prince, subito dopo la sua morte. Nel 2023 è anche stata l’artista più ascoltata su Spotify, con oltre 25 miliardi di ascolti.

