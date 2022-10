Per i militanti del Fuan-Azione universitaria si tratta solo di una polemica anti-schwa per «difendere la dignità della lingua di Dante e D'Annunzio», ma Arcigay Torino accusa: sono attacchi «omolesbobitransafobici»

Nell’università di Torino sono stati attaccati adesivi con una schwa arcobaleno barrata e la scritta «Tieni pulita la tua università». Il gesto è stato rivendicato da Fuan-Azione universitaria, il movimento studentesco di Fratelli d’Italia. Il gruppo ha dichiarato che l’intenzione era quella di «protestare contro le ridicole storpiature ideologiche della lingua italiana in salsa gender a cui assistiamo costantemente in università ormai da anni, e di difendere la dignità della lingua di Dante e D'Annunzio».

La replica di Arcigay

Arcigay Torino ha definito gli adesivi «omolesbobitransafobici» e sollecitato l’intervento dell’Università di Torino e dell’assessora all’istruzione, alle politiche giovanili e alle periferie della città di Torino, Carlotta Salerno con un post su Instagram.

La controreplica di Fuan

Il Fuan ha risposto con una nota in cui ha contestato la reazione dei collettivi di sinistra e li ha accusati di aver dato prova «della loro arroganza e della loro assenza di argomenti reali». Il movimento studentesco di destra ha contestato anche la stampa che sarebbe colpevole di di aver sbattuto «in prima pagina un inesistente “mostro omofobia” piuttosto che concedere il normale diritto di replica a studenti che portano avanti una legittima battaglia in difesa della cultura».

Gli esponenti di Fuan hanno, infine, dichiarato che il loro «non era un gesto discriminatorio se non contro le idiozie del politicamente corretto».

