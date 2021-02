Tornerà in edicola e sarà disponibile in digitale dal 14 di febbraio DopoDomani, il nostro speciale, questa volta dedicato a San Valentino e ai modi diversi in cui si può vivere e declinare l’amore. Alcune delle firme del nostro giornale si confronteranno su questo tema, raccontandolo attraverso punti di vista diversi. Ci saranno articoli inediti, mentre altri sono stati raccolti fra quelli pubblicati nelle scorse settimane su Domani. La versione digitale sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati. In edicola il costo sarà di 1,50 euro, oltre al prezzo del giornale normale.

Sesso e solitudine

Su DopoDomani sarà pubblicata anche un racconto di Francis Scott Fitzgerald, dalla raccolta pubblicata da Minimum Fax, Racconti dell’età del jazz.

Giulia Pilotti scrive di Bridgerton e di come tutti noi abbiamo avuto a che fare con casi umani come il duca di Hastings. Abbiamo sognato di redimere il più bello del reame, per poi capire che la vita non è come le serie tv e non c’è sempre il lieto fine.

La distanza del lockdown ha colpito anche i giovani single, come scrive Mattia Insolia. Costringendoli a inventarsi nuovi modi per fare delle conoscenze. Fino alla scoperta che più forte del sesso è la paura di restare soli.

Di solitudine scrive anche Mattia Ferraresi. Il sesso è onnipresente nella nostra società, ma non riesce più a essere il collante sul quale basare le relazioni.

Beyoncé e Moana

Beyoncé si è fatta conoscere come single lady, ma poi – scrivono Chiara Tagliaferri e Michela Murgia – è diventata la più brava a cantare le corna. Riuscendo a trasformare le infedeltà di Jay-Z in profitto. Gli errori del marito in soldi suoi.

Moana Pozzi nel 2021 avrebbe compiuto 60 anni. Jonathan Bazzi racconta come ha trasformato la società italiana: anche grazie a lei le donne hanno iniziato a parlare del desiderio con meno vergogna.

La promozione

Per l’occasione è già attiva una promozione sugli abbonamenti di Domani (si accede a questo indirizzo). Si possono acquistare due abbonamenti annuali al prezzo di uno.

Un modo per dimostrare il proprio amore in maniera originale, regalando per un anno l’accesso digitale a tutti i nostri contenuti. Speciale di San Valentino compreso. Inoltre, scaricando la nostra app disponibile su tutti gli store riceverete lo speciale Dopodomani su San Valentino e un e-book a sorpresa.

Cosa troverete su Dopodomani di San Valentino

Questo l’elenco dei contenuti che troverete sul nostro speciale dedicato alla festa degli innamorati, domenica 14 febbraio, in edicola, sulla nostra app e sul sito:

Tarquinio di Cheapside e il ratto di Lucrezia, di Francis Scott Fitzgerald;

L’ansia della sicurezza emotiva ha reso terribile anche il sesso, di Kate Rosenfield;

Pensavamo di cercare il piacere ma avevamo bisogno degli altri, di Mattia Insolia;

Il sesso è l’onnipresente assente del nostro tempo, di Mattia Ferraresi;

Benvenuti a San Valentino: quel giorno dell’anno in cui tutto è bello e curato, di Ugo Cornia;

Abbiamo avuto tutti casi umani come il duca di Hastings, di Giulia Pilotti;

Nessuno sa cantare le corna meglio della divina Beyoncé, di Chiara Tagliaferri e Michela Murgia;

Torniamo a celebrare l’amore audace, osceno e impudico, di Chiara Tagliaferri;

Ode a San Valentino, che ci salva dai gesti romantici, di Bruno Giurato

La rivoluzione di Moana Pozzi sospesa fra osceno e sublime, di Jonathan Bazzi.

In più, una sezione speciale delle lettere dedicata all’amore ispirato dai più romantici esponenti della letteratura mondiale: William Shakespeare, Dante Alighieri, Virginia Woolf, Sibilla Alerano e Giacomo Leopardi.

© Riproduzione riservata