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L’emergenza infuria e, dopo le mobilitazioni degli autotrasportatori e in attesa dell’incontro col governo, si muove anche la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni. La richiesta è di promuovere un'iniziativa nazionale ed europea per ampliare gli strumenti straordinari di sostegno alle imprese agricole, che stanno affrontando un significativo aumento dei costi di produzione.

la proposta

Il senso dell’iniziativa è quello di «valorizzare uno strumento già previsto dal quadro normativo europeo evitando, ove possibile, la costruzione di una nuova misura e favorendo un percorso di attivazione più rapido attraverso i Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027». Secondo la Conferenza delle regioni è «necessario ampliare le possibilità di intervento a disposizione delle Regioni, consentendo, nel rispetto delle disposizioni europee e delle necessarie autorizzazioni, di utilizzare risorse della programmazione agricola per sostenere le imprese maggiormente esposte all'incremento dei costi produttivi».

Il ministero dell’Agricoltura dovrà vagliare la proposta e avviare una interlocuzione con la Commissione europea e il commissario europeo preposto al tema, per verificare le modifiche necessarie. Il tutto potrebbe essere all’esame della prossima riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione europea, in calendario per il 26 e 27 ottobre.

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