L’invasione dell'Ucraina sta cambiando l'offerta politica dei partiti e spaccando le coalizioni in modi imprevisti. Nel centrosinistra il Pd si è schierato sulle posizioni della Nato, dell’Ue e degli Stati Uniti, mentre i Cinque stelle di Giuseppe Conte provano timidamente a intercettare un po’ del voto pacifista che oggi è rappresentato soprattutto dall’Anpi, vera "sinistra extraparlamentare contemporanea".

A destra si è rotto l’asse sovranista anti-Ue, con la Lega di Salvini ancora morbida con Putin, Forza Italia in imbarazzo e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che, pur stando all'opposizione, è saldamente anti-russa e filo-atlantica. Che impatto avrà tutto questo sull'andamento dei consensi e sulle elezioni del prossimo anno? Stefano Feltri ne discute con Salvatore Vassallo, politologo, direttore dell'istituto Cattaneo e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Salvatore Vassallo è professore ordinario di Scienza politica e Analisi dell’Opinione Pubblica nell’Università di Bologna. È direttore dell'Istituto Cattaneo.

