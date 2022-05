L'inflazione è l'ultima catastrofe che si abbatte sul mondo del lavoro italiano, dopo gli anni della precarizzazione progressiva, delle incertezze, dei salari stagnanti da vent'anni, del caporalato. Cecilia Ferrara e Rachele Gonnelli hanno deciso di indagare tutto quello che non funziona in Italia nel progetto “Geografia dello sfruttamento dei lavoratori”, una lunga inchiesta a puntate finanziata dai lettori. Per sostenerla, basta andare sul sito di Domani. Ne discutono con Stefano Feltri.

Cecilia Ferrara è co-fondatrice di Irpi (Investigative Reporting Project Italy), e giornalista freelance, laureata in Storia dell’Europa contemporanea all’Università di Firenze. Dal 2000 ha iniziato a lavorare come giornalista nella radio comunitaria Novaradio, la radio dell’Arci di Firenze. Rachele Gonnelli è giornalista, esperta di questioni sindacali e del mondo del lavoro. Dopo aver scritto per l’Unità e il Manifesto ora collabora con Domani.

