L’ambasciatore Stefano Pontecorvo ha conosciuto l’Afghanistan da bambino, figlio di un diplomatico, negli anni Sessanta. E poi si è trovato da rappresentante presso la Nato a gestire uno dei momenti più drammatici della storia recente: il ritiro delle forze Nato e americane nell’estate del 2021, riconsegnando il paese ai talebani dopo vent’anni di fallimentare operazione internazionale. Cosa abbiamo imparato dal disastro afghano? Quali lezioni per gestire la guerra in Ucraina e il futuro della Russia? Con il nemico si tratta anche dopo la sconfitta? Stefano Feltri ne discute con Stefano Pontecorvo, che ha appena pubblicato per Piemme il libro L’ultimo aereo da Kabul - Cronaca di una missione impossibile.

Stefano Pontecorvo è entrato nella carriera diplomatica nel 1985. Dal 2013 al 2015 ha lavorato come consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, operando su questioni politico-militari della Nato, incluso l’Afghanistan. È stato ambasciatore italiano in Pakistan fino al 2020, poi l’incarico come Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan durante il ritiro delle truppe occidentali dal paese.

