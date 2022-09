Dopo le elezioni del 25 settembre, l'Italia si avvia ad avere la prima presidente del Consiglio donna della sua storia. Giorgia Meloni. Eppure molti non avvertono questo momento come una svolta nei rapporti di genere, anzi. In campagna elettorale Meloni ha polarizzato l'elettorato su temi come l'aborto e la famiglia.

Ma perché le destre hanno più leader donne delle sinistre? E che fine faranno i movimenti per i diritti civili con le destre al potere? Stefano Feltri ne discute con Giorgia Serughetti, filosofa politica ed editorialista di Domani.

