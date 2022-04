A oltre un mese dall’inizio della guerra è il momento di fermarsi un attimo e chiedersi come i giornali stanno raccontando un evento altrettanto complesso della pandemia. Si capisce qualcosa? Che grado di semplificazione prevale? E come ci si orienta tra la propaganda e i tentativi di manipolazione politica?

Il direttore Stefano Feltri ne discute con Francesco Costa, vicedirettore del Post e curatore della rassegna stampa mattutina Morning, dove ogni giorno analizza quello che raccontano i giornali.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Francesco Costa è giornalista e vicedirettore del Post, ha vinto diversi premi giornalistici, cura la rassegna stampa mattutina su Morning ed è l’autore di Da Costa a Costa, una newsletter e un podcast indipendente finanziato dalle donazioni dei lettori.

