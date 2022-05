Putin dice di aver fatto la guerra per anticipare l’aggressione che i paesi Nato stavano preparando, per difendere la sicurezza della Russia dall’espansione dell'alleanza atlantica. Ma la prima conseguenza rilevante dell'invasione ucraina è la richiesta della Finlandia di entrare in un'alleanza militare dalla quale si era sempre tenuta fuori. Davvero l'allargamento della Nato è la provocazione occidentale che ha spinto la Russia a sentirsi insicura e invadere l’Ucraina? I fatti indicano che non è così, come spiega Gabriele Natalizia, professore di Relazioni internazionali alla Sapienza di Roma e firma di Domani.

Gabriele Natalizia è professore associato di Scienza politica all’università La Sapienza di Roma. Coordina il Centro Studi Geopolitica.info e collabora con il Centro Alti Studi della Difesa (Casd) dove insegna Organizzazioni internazionali al Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (Issmi).

