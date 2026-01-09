la conferenza stampa

La libertà di informazione nel meraviglioso mondo di Giorgia Meloni

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
09 gennaio 2026 • 13:02Aggiornato, 09 gennaio 2026 • 13:09

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è apparsa, durante la conferenza stampa di inizio anno, come la paladina della libertà di stampa. Si è mostrata persino interessata alle minacce ibride, si direbbe oggi, cioè quelle non fisiche ma giudiziarie: le migliaia di cause civili e le denunce per diffamazione. E c’è da dire che chi si applica con più vigore in questo esercizio di imbavagliare i giornalisti frequenta abitualmente i palazzi del governo: sono i suoi ministri, i suoi sottosegretar

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian

Classe ’82. È il vicedirettore di Domani. Prima è stato inviato de L’Espresso, ha scritto per Repubblica e ha iniziato da cronista alla Gazzetta di Modena. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE