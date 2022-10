Nuova giornata di trattative in vista della formazione del nuovo governo, guidato con ogni probabilità dalla vincitrice delle ultime elezioni: Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Domani segue le notizie politiche di giornata con una diretta costantemente aggiornata.

Cose da sapere

Giorgia Meloni ha riunito l’esecutivo del suo partito nella sede ufficiale di via della Scrofa. La riunione è terminata poco dopo le 14.20.

Francesco Lollobrigida, uno dei più importanti dirigenti del partito, assicura che non ci sono «veti» su Salvini al ministero dell’Interno.

Forza Italia per l’assenza di suoi ministri alla cabina di regia sul Pnrr (ma il problema è che non ha più ministri da far partecipare).

15.17 – Roma: «Gualtieri allarghi la maggioranza a Calenda»

I consiglieri comunali, municipali e i dirigenti della corrente Pd Base riformista, che costituisce l’ala destra del partito, hanno chiesto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di far entrare in maggioranza i consiglieri eletti con Azione, il partito dell’ex candidato sindaco Carlo Calenda.

15.08 – Rampelli, Fdi: «Possibili ministri tecnici»

Secondo Fabio Rampelli, importante dirigente di Fratelli d’Italia e attuale vicepresidente della Camera, nel futuro governo a guida Meloni ci saranno «alcune caselle di governo» che saranno «affidate a tecnici, fermo restando che essendo il leader politico, il governo è politico»

14.46 – Esecutivo FdI: pieno mandato a Meloni

Secondo le agenzie, alla conclusione della riunione, l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia ha dato pieno mandato alla presidente Giorgia Meloni per trattare sui posti di governi (come aveva fatto ieri l’equivalente organo della Lega), ma non ha indicato alcun nome di possibile ministro.

14.21 – È terminata dopo circa tre ore la riunione dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia nella sede del partito in via della Scrofa a Roma.

14.14 – Ancora da FdI sui veti a Salvini

«Tutto può essere, nessuno può escludere niente, non ci sono veti, FdI non pone veti a nessuno, Giorgia Meloni sta dando un'architettura del governo che faccia il bene del Paese», ha detto poco fa Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d'Italia. Gemmato si aggiunge alle rassicurazioni sull’assenza di veti già fornite da Francesco Lollobrigida, uno dei più importanti dirigenti del partito.

13.52 – Forza Italia contro l’esclusione dalla discussione sul Pnrr

Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ha pubblicato un comunicato per lamentarsi dell’esclusione del suo partito dalla discussione sul Pnrr: «Com'è noto, Forza Italia, nell'attuale governo, non è rappresentata da alcun capo delegazione e da alcun ministro. Gli ex ministri azzurri, oggi, rappresentano la futura opposizione al nuovo esecutivo che presto si insedierà a Palazzo Chigi – scrive Barelli, riferendosi alle ministre Gelmini e Carfagna, entrambe passate da Forza Italia ad Azione – Pertanto, Forza Italia ritiene surreale non essere stata coinvolta alla riunione delle 15 sul Pnrr, a cui parteciperanno, oltre al premier Draghi, i ministri e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Ricordiamo che le linee di attuazione del Pnrr riguarderanno anche - se non soprattutto - il governo politico di cui Forza Italia farà parte».

13.30 – Draghi presiede la “cabina di regia” del Pnrr

Palazzo Chigi fa sapere il il presidente del Consiglio Mario Draghi presiederà una riunione della “cabina di regia” del Pnrr. «Nel corso dell'incontro – fa sapere la sua portavoce – sarà illustrata la relazione sullo stato di attuazione del piano, che sarà successivamente trasmessa al parlamento. Parteciperanno i ministri e il sottosegretario alla Presidenza Garofoli».

