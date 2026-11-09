Ilse Aigner della Csu sarà la prima in tante discipline differenti: non si è mai visto un politico bavarese ricoprire la prima carica dello stato, né l’ha mai rivestita una donna. Da tempo si faceva il suo nome, ora i leader (maschi) di Cdu e Csu fanno la gara a metterci il cappello

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Prima donna, prima bavarese. Ilse Aigner è ufficialmente la candidata alla presidenza federale tedesca: presentata oggi dal cancelliere Friedrich Merz, la presidente del Parlamento regionale della Baviera ed esponente di primo piano della Csu, il partito gemello della Cdu nazionale, si avvia verso un’elezione in scioltezza a fine gennaio, quando scade l’incarico di Frank-Walter Steinmeier. «Sono felice di comunicarvi che la segreteria del partito ha approvato la mia proposta di candidare Ilse Aigner alla presidenza federale» ha detto Merz in conferenza stampa.

Si tratta di una svolta interessante, sia perché sarà la prima donna a ricoprire l’incarico, sia perché la prima carica dello Stato non è mai stata affidata a un politico di origine bavarese. Merz, che un po’ si è trovato di fronte al fatto compiuto, sta facendo buon viso a cattivo gioco e alla fine della scorsa settimana ha provato a mettere il cappello sulla candidatura. La lettura veicolata dal suo team stampa è, anzi, quella che Aigner fosse sua candidata ancor prima di diventare quella preferita da Markus Söder.

Dalla Baviera con furore

Il governatore della Baviera e capo della Csu ha avuto a lungo tutto l’interesse a spingere la presidente del Parlamento: da un lato, una mossa spendibile a livello comunicativo, un po’ perché appare come progressista, un po’ perché può essere descritta come la “conquista” del castello di Bellevue a Berlino da parte dei bavaresi. Dall’altro, per Söder è un modo comodo per allontanare da Monaco Aigner, la sua principale rivale interna al partito. Insomma, una situazione win-win.

Merz, la scorsa settimana, si è trovato a rincorrere l’annuncio del governatore bavarese, che già due weekend fa dalla convention del suo partito si era chiesto in maniera retorica «cosa aspettiamo?» per lanciare Aigner alla volta della presidenza. Per altro, facendo filtrare malessere per la mancanza di aperture dal presidente del partito gemello, pure presente all’evento.

Merz raggirato

Un annuncio che oggi viene descritto come fuga in avanti rispetto a un accordo tra i due leader. O almeno, questa è l’interpretazione che viene suggerita dalla cancelleria: l’accordo su Aigner c’era già, ma Söder ci ha voluto mettere il cappello e l’annuncio comune è sfumato. Anche perché l’amicizia personale tra il cancelliere è nota da tempo: la casa estiva di Merz si colloca nell’alta Baviera, nelle vicinanze del confine con l’Austria, proprio nel collegio elettorale di Aigner. Dalla fine degli anni Novanta i due vanno a camminare insieme alle rispettive famiglie: insomma, sarebbe stato Söder a rubare la candidata che Merz aveva scelto già a gennaio.

Altre ricostruzioni raccontano un’altra storia, in cui il cancelliere avrebbe preferito un candidato uomo della Cdu o, quantomeno, a una donna del proprio partito, nello specifico alla presidente del Bundestag Julia Klöckner. Un nome che però non avrebbe avuto il sostegno della Spd necessario per raggiungere la maggioranza della conferenza che elegge il presidente federale, un appoggio su cui invece Aigner può contare.

I socialdemocratici, infatti, hanno lasciato il turno ai cristianodemocratici dopo due mandati (sostenuti anche dalla Cdu/Csu) del socialdemocratico Steinmeier. Un uso abbastanza comune, quello di accordarsi prima e arrivare con un nome già deciso alla votazione: anche stavolta, il compromesso è stato trovato su una figura conciliante del centro, approvata anche dai Verdi (non da Linke e AfD).

In più, Söder a suo tempo ha fatto un passo di lato concedendo la candidatura alla cancelleria a Merz: a fronte di un capo del governo sempre più debole, la sua figura si staglia con sempre maggiore indipendenza da Berlino (e come eventuale alternativa a un cancelliere che appare senza bussola ormai da tempo). In questo contesto, Merz si sarebbe trovato in una strettoia, con davanti a sé l’unica via di indorare la pillola amara di una candidata dei dispettosi cugini bavaresi a fronte dell’incapacità di trovarne uno proprio che avesse un sostegno sufficiente.

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